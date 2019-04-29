Filipinler Devlet Başkanı Duterte: Kanada bize çöplük gibi davranamaz

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, çöpünü geri almaması halinde Kanada’ya savaş ilan edeceğini açıklamasından birkaç gün sonra bu çöpleri Kanada’nın plajlarını boşaltma tehdidinde bulundu.

© REUTERS / Ronen Zvulun Filipinler Devlet Başkanı Duterte’den, çöpünü geri almayan Kanada’ya savaş tehdidi

Filipinler ile Kanada arasındaki ‘çöp savaşı’ kızışıyor.

Davao City’de konuşan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Kanada’nın kendilerine ‘çöplük’ muamelesi yapmasını kabul etmeyeceklerini belirtti.

Tüm çöplerin hemen geri alınması çağrısında bulunan Duterte, “Bir çöplük muamelesi görüyoruz. Onlara bir gemi hazırlamalarını ve çöplerini geri almalarını söylüyorum. Eğer çöplerinizi kabul etmezseniz, hepsini o güzel plajlarınıza boşaltacağım” dedi.

Kanada merkezli özel bir şirket, 2013-2014 yılları arasında Manila limanına toplam 2450 ton çöp taşıyan 103 konteyner bıraktı.

Konteynerlerin üzerinde ‘geri dönüştürülecek plastikler’ yazıyordu ancak Filipinli yetkililer tarafından yapılan inceleme sonucu çöplerin geri dönüştürülemeyeceği anlaşıldı. Yetkililer, kargodan sorumlu şirketin gerekli izinlere sahip olmadığını belirterek çöpün yasa dışı olduğunu açıkladı.

Duterte, geçen hafta Manila limanına bırakılan çöpünü geri almaması halinde Kanada'ya savaş açacaklarını söyledi.

Kanada hükümeti, sorunu çözmek için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söylese de henüz belli bir söz vermiş değil.