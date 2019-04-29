Yabancı mavi yakalı işçileri ülkeye çağıran Japonya ilk çalışma izinlerini verdi

© Fotoğraf : DHA Japonya yabancı mavi yakalı işçilere kapılarını açmaya hazırlanıyor

Göç Hizmetleri Bürosu tarafından yapılan açıklamada, 20’li yaşlardaki iki Kamboçyalı kadına tarım sektöründe çalışmak üzere ‘ilk ikamet statüsü’ verildiği belirtildi.

İlk ikamet statüsü, belirli bir alanda çalışmak için yeterli bilgi ve deneyime sahip işçilere ülkede beş yıl çalışma izni sağlıyor ve bu kişilerin kural gereği ailelerini Japonya'ya getirmelerine izin verilmiyor.

Yeni vize statüsü tanınan kadınlar Osaka ve Wakayama’daki bir firmada teknik staj yapacak. Kadınların ekim işlerinden çalışacağı duyuruldu.

345 BİN İŞÇİ BEKLENİYOR

Adalet Bakanlığı ayrıca düşük vasıflı eğitim programı için ülkeye gelen 18 kişinin yaptığı çalışma izni başvurusunu da onayladı.

© Sputnik / Natalia Seliverstova Japonya işçi kabul edilmeyecek ülkeler listesinden Türkiye'yi çıkardı

1 Nisan’da yürürlüğe giren yasayla ülkeye 345 bin kadar mavi yakalı işçinin gelmesi bekleniyor. İşçilerin yetenekleri bazı testlere tabi tutulacak.

YAŞLANAN NÜFUS VE DÜŞÜK NÜFUS ARTIŞI KURALLARI ESNETTİ

Yaşlanan nüfus ve düşük nüfus artışı nedeniyle daha fazla işgücüne ihtiyaç duyulan Japonya'da hükümet, göçmenlik kurallarını hafifletmeyi ve ülkeye daha fazla mavi yakalı yabancı işçi kabul edilmesine olanak sağlamayı amaçlıyordu. Bu doğrultuda hazırlanan yasayla inşaat ve tarımdan sağlığa kadar iş gücü kıtlığıyla karşı karşıya 14 sektörde nitelikli yabancı işçilere çalışma izni verilecek.

Japonya, şimdiye dek yalnızca yüksek vasıflı profesyonellere ülkede iş imkânı sağlıyordu.

Yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkelere ilişkin yayınlanan taslak bildiride önce Türkiye de yer almış, daha sonra listeden çıkarılmıştı.