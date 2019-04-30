Hindistan'da bir köpek sahibiyle birlikte gözaltına alındı: Seçim kampanyası yapıyorlardı

Dünyanın en uzun seçim maratonunu yaşayan Hindistan’da bir köpek, sahibiyle birlikte ‘sandık başında propaganda yaptığı’ gerekçesiyle gözaltına alındı. İkili, ‘uyarıyla’ serbest bırakıldı.

© AFP 2019 / BIJU BORO Hindistan'da bir seçmen yanlışlıkla iktidar partisine oy verince parmağını kesti

Hindistan’da bir aydan uzun sürecek olan seçimlerin dördüncü aşaması da başlarken, ülke ilginç sandık hikâyelerine sahne olmaya devam ediyor.

Ülkenin batısındaki Maharaştra eyaletinde bir köpek ve sahibi seçim yasaklarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Köpek ve sahibi, mevcut Başbakan Narendra Modi’nin propagandasını yapmakla suçlanıyor.

Polis yetkilisi Ganpat Phil, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, “Köpeği ve sahibini gözaltına aldık. Etrafta dolanıp Modi’nin tanıtımını yapıyorlardı ve seçim kampanyası kurallarını ihlal ediyorlardı” dedi.

'DÖVİZ TAŞIYORLARDI'

Phil, köpeğin sahibi Eknath Chaudhary adlı vatandaşın ‘Modi’yi getirin, ülkeyi kurtarın’ yazan çıkartma ve dövizler taşıdığını belirtti.

© REUTERS / DANISH ISMAIL Hindistan'da tek bir seçmen için ormanda 70 kilometre yolculuk yapacaklar

Köpek ve sahibi aynı gün akşam saatlerinde serbest bırakıldı. İkilinin ‘uyarıldığı’ aktarıldı.

Pek çok ülkede olduğu gibi Hindistan’da da sandık başında siyasi kampanya yapmak yasak.

YEDİ AŞAMADA TAMAMLANACAK

Hindistan’da yedi aşamada yapılan seçimlerin dördüncü aşamasında, parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'daki (Halk Meclisi) 543 sandalyenin 72'sini belirlemek için dokuz eyalette oy veriliyor.

Hindistan'da 11 Nisan’da başlayan parlamento seçimlerinin ilk aşaması 18 Nisan’da tamamlandı. Yaklaşık 142 milyon seçmen parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'daki 543 sandalyenin 91'ini belirlemek için oy kullandı.

Seçimler 19 Mayıs’a kadar sürecek. 39 günlük oy verme işleminde ise yaklaşık 900 milyon seçmen sandığa gidecek. Oy sayımı ise 23 Mayıs'ta yapılacak.

İktidardaki Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) lideri olan Modi, seçimin favorisi olarak gösteriliyor. Modi’nin en yakın rakibi olarak ise, muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi (INC) gösteriliyor.