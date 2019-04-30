Çin'de sansürlenen Taht Oyunları'nın sürpriz hayranı: Devlet Başkanı Şi Cinping

Şi'nin yabancı yetkililerle bir görüşmesi sırasında "İçinde yaşadığımız dünyanın Westeros'un yedi krallığının içinde bulunduğu kaotik savaşlara sürüklenmemesini garanti altına almalıyız" dediği ortaya çıktı.

© AFP 2019 / MANDEL NGAN Trump'ın Game of Thrones atıfları kanalı bezdirdi: Bizi siyaset için kullanmayın

Tüm dünyada heyecanla takip edilen Taht Oyunları (Game of Thrones/GoT) Çin'de şiddet ve cinsellik içeren sahneleri sansürlenerek yayımlanırken Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in dizinin en sıkı hayranlarından olduğu ortaya çıktı.

'TOPLANTIDAKİLER ŞAŞIRDI'

South China Morning Post gazetesine göre Şi'nin hayranlığı Pekin'de yabancı yetkililerle bir görüşmesi sırasında diziye atıf yapacak boyutlara varmış.

Yes, China's president is a fan of @GameOfThrones, insiders say https://t.co/q1cjnNgZEL — SCMP News (@SCMPNews) April 28, 2019

Toplantıda hazır bulunan bir kaynak, Çin liderinin "İçinde yaşadığımız dünyanın Westeros'un yedi krallığının içinde bulunduğu kaotik savaşlara sürüklenmemesini garanti altına almalıyız" dediğini ve bu sözlerin katılımcıları şaşırttığını aktardı.

'ELMAS VERSİYON'

Çin'de GoT ağır şekilde sansürlendiğinden Şi'nin sansürlü versiyonu mu yoksa sansürsüz versiyonu mu izlediği sorusu yöneltildiğinde ise Çinli bir yetkili "Biz yoğun programımıza ayak uydurması için daha da kesilip sıkıştırılmış bir versiyonu izliyoruz" yanıtını vererek ekledi:

"Biz buna elmas versiyon diyoruz."

BAŞBAKAN DA HAYRAN

Çin Devlet Başkanı'ndan önce Başbakan Li Keqiang da dizinin bazı sahnelerinin çekildiği Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde Orta ve Doğu Avrupalılarla zirveye katılırken GoT'a atıf yapmıştı.

GoT'ta geriye kalan üç bölümde Gece Kralı'yla girilen Winterfell savaşından sağ kurtulanların Demir Taht için Kral Toprakları’na gitmesiyle dananın kuyruğu kopacak.