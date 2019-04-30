Çin'de sansürlenen Taht Oyunları'nın sürpriz hayranı: Devlet Başkanı Şi Cinping

'TOPLANTIDAKİLER ŞAŞIRDI'
South China Morning Post gazetesine göre Şi'nin hayranlığı Pekin'de yabancı yetkililerle bir görüşmesi sırasında diziye atıf yapacak boyutlara varmış.
Yes, China's president is a fan of @GameOfThrones, insiders say https://t.co/q1cjnNgZEL— SCMP News (@SCMPNews) April 28, 2019
'ELMAS VERSİYON'
Çin'de GoT ağır şekilde sansürlendiğinden Şi'nin sansürlü versiyonu mu yoksa sansürsüz versiyonu mu izlediği sorusu yöneltildiğinde ise Çinli bir yetkili "Biz yoğun programımıza ayak uydurması için daha da kesilip sıkıştırılmış bir versiyonu izliyoruz" yanıtını vererek ekledi:
BAŞBAKAN DA HAYRAN
Çin Devlet Başkanı'ndan önce Başbakan Li Keqiang da dizinin bazı sahnelerinin çekildiği Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde Orta ve Doğu Avrupalılarla zirveye katılırken GoT'a atıf yapmıştı.
GoT'ta geriye kalan üç bölümde Gece Kralı'yla girilen Winterfell savaşından sağ kurtulanların Demir Taht için Kral Toprakları’na gitmesiyle dananın kuyruğu kopacak.
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