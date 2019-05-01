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    Sri Lankan President Maithripala Sirisena gestures as he speaks during a meeting with his Russian counterpart Vladimir Putin at the Kremlin in Moscow, Russia March 23, 2017. REUTERS/Kirill Kudryavtsev/Pool - LR1ED3N11J16D

    Sri Lanka Devlet Başkanı'ndan IŞİD'e: Ülkemi rahat bırak

    © REUTERS / Kirill Kudryavtsev
    Asya & Pasifik
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    Paskalya gününü kana bulayan saldırıları üstlenmiş olan IŞİD'e "Ülkemi rahat bırak" diye seslenen Sirisena, saldırıların planlanması ve yönetilmesinin yabancı bir beynin işi olabileceğini söyledi.

    Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, 21 Nisan'da otel ve kiliselere düzenlenen terör saldırılarıyla ilgili Sky News'a değerlendirmelerde bulundu. Güney Asya'daki ada ülkesini 253 can ve 500 yaralı alarak sarsan saldırıyı üstlenen IŞİD'e "Ülkemi rahat bırak" diye seslenen Sirisena, Paskalya gününü kana bulayan saldırıların yabancı bir beyin tarafından planlanmış ve yönetilmiş olabileceğini dile getirdi.

    © REUTERS / THOMAS PETER
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    RAMAZAN ALARMI

    Reuters'e konuşan bir hükümet kaynağı, pazartesi başlayacak Ramazan öncesi militanların yeni saldırılar düzenlemesi beklendiğinden tüm güvenlik güçlerinin en yüksek alarma geçirildiğini söylerken, Sirisena da küçük bir grup Sri Lankalının son 10 yılda yurtdışına çıkıp militan eğitimi aldıklarının farkında olduklarını belirtti.

    KÜÇÜK ÜLKELERİ HEDEF ALMAK IŞİD'İN YENİ STRATEJİSİ Mİ?

    Soruşturmaya göre Paskalya saldırılarında kullanılan bombaların Sri Lanka'da imal edildiğini aktaran Devlet Başkanı, IŞİD'in daha küçük ülkelere saldırmak gibi yeni bir strateji benimsemiş olabileceği uyarısı yaptı.

    Polis saldırıyı düzenleyen militanların bağlı olabileceği gruplar olarak Ulusal Tevhid Cemaati ve Cemiyetül Millatu İbrahim üzerinde duruyor.

    Peçe, burka
    © AA /
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    5 YIL SONRA İLK BAĞDADİ VİDEOSU TESADÜF MÜ?

    Pazartesi günü IŞİD tarafından örgütün lideri Ebubekir Bağdadi'nin 5 yıl önce Irak'ın Musul kentinde 'hilafet' ilan etmesinden beri ilk kez görüntüleri yayımlandı.

    Videoda Bağdadi varsayılan kişi, Sri Lanka'daki bombalı saldırıların, IŞİD'in Suriye'de elinde tuttuğu son yerleşim olan Baguz'u kaybetmesinin misillemesi olduğunu söyledi.

    Sri Lanka Devlet Başkanı ise IŞİD'e bir mesajı olduğunu söyledi: "Ülkemi rahat bırak."

    ULUSLARARASI BAĞLANTILARDAN ŞÜPHELENİLİYOR

    IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'ye ait olduğu söylenen yeni görüntüler ortaya çıktı
    IŞİD lideri Bağdadi'ye ait olduğu söylenen yeni görüntüler ortaya çıktı
    Sri Lankalı yetkililerin önceki açıklamalarında saldırganların uluslararası bağlantılarından şüphelenildiği, ama bağlantıların doğasının tam bilinmediği belirtilmişti. Sri Lanka'nın yürüttüğü soruşturmaya ABD'nin Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Interpol ve açıklanmayan yabancı istihbarat servisleri yardım ediyor.

    Ülkenin istihbaratı, Paskalya saldırılarını düzenlenmesinde Tamil vaiz Zahran Haşim'in kilit rol oynadığı, gruba liderlik eden Haşim'in saldırıları gerçekleştiren 9 intihar bombacısından biri olduğu kanaatinde.

    Sri Lanka'da nüfusun çoğunluğu, Budist inanış mensubu.

     

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    Etiketler:
    Paskalya, IŞİD, Maithripala Sirisena, Sri Lanka
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