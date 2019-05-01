6 yaşındaki oğluna trafikte iş makinesi kullandırdı

Trafik kamerasına yansıyan görüntülerde, çocuğun iş makinesi kullandığı sırada, babanın iş makinesinin yanında yolda yürüdüğü ve oğluna direktifler verdiği görüldü. Baba ve oğlunun bu ‘özel !’ anlarında, araçların da iş makinesinin yanından geçmeye çalıştığı görüldü.
6 yaşındaki oğluna trafikte iş makinesi kullandırdıhttps://t.co/Eko1DvsFFw pic.twitter.com/CQ9SXAjAGU— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 1, 2019
Görüntülerin ardından polis, babayı gözaltına aldı. Babaya 3 gün hapis cezası verildi.
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