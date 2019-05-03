Çin'de bir motosiklet sürücüsü, 'dünyanın en kötü kokan meyvesini' yediği için alkol testini geçemedi

Videoda, Çin'in Jiangsu bölgesindeki bir motosiklet sürücününü, polis tarafından durdurularak alkol testine sokuluyor ve testi geçemiyor.
Bunun üzerine kendisine yazılan cezayı protesto eden sürücü, alkol almadığını, yalnızca Durian meyvesi tükettiğini söyleyerek kendisini savundu ancak polisin ikna olmadığı görüldü.
Güneydoğu Asya'da 'meyvelerin kralı' olarak adlandırılan Durian, aynı zamanda kötü kokusuyla da tanınıyor.
Bu meyve, kokusu yüzünden daha önce de Endonezya'da bir uçağın rötar yapmasına yol açmıştı.
YAPILAN KAN TESTİNDE ALKOL ALINMADIĞI ANLAŞILDI
Daha sonra yapılan kan testinde motosikletli adamın yalan söylemediği ve durdurulduğu anda kanında alkol olmadığı ortaya çıktı.
Bunun üzerine polis memuru Yu Penşiang da, Durian meyvesi tüketiminin alkol testinde başarısız olmaya yol açtığını göstermek için aynı yöntemi kendisi de uyguluyor.
Kendisine yaptığı testten yalnızca 3 dakika sonra yeni bir test daha yapan polis Yu'nun kanında bu sefer hiç alkol bulunmadığı görüldü.
Çin'deki çok sayıda internet kullanıcısı ise, görüntüler paylaşarak Durian meyvesi konusunda sürücüleri uyardı.
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