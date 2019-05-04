'Kuzey Kore kısa menzilli füze denedi'

© REUTERS / KCNA Sonuçsuz müzakerelerin ardından Kuzey Kore'den yeni silah denemesi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pyongyang'ın cumartesi günü açık denize birden fazla kısa menzilli füze fırlattığı duyuruldu. Füzelerin, yerel saatle sabah 09.00 sıralarında, yarımadanın doğu sahil şeridinde bulunan Wonsan kentinden fırlatıldığı kaydedildi.

Güney Kore, ateşlenen füzelere ilişkin teknik detayların henüz tespit edilemediğini belirtti.

Fırlatılan cisimlerin güdümlü füze olduğu tespit edildiği takdirde bu, Pyongyang'ın Kasım 2017'den bu yana gerçekleştirdiği ilk kıtalararası balistik füze denemesi olacak.

GÜNEY KORE: GÖRÜŞMELER BAŞLAMALI

Gelişmeden 'büyük kaygı' duyduklarını kaydeden Güney Kore, Pyongyang'a "Kore yarımadasında askeri gerilimi artıran eylemlerini" durdurma çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Kuzey Kore'den nükleer silahlardan arınma görüşmelerine hızlı bir şekilde yeniden başlanması doğrultusunda adım atmalarını bekliyoruz" denildi.

BEYAZ SARAY: İZLİYORUZ

ABD'den de tepki gecikmedi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders , "Kuzey Kore'nin eylemlerinden haberdarız. Konuyu gerektiği şekilde izlemeyi sürdüreceğiz" dedi.

Gelişme üzerine ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Güney Koreli mevkidaşı Kang Kyung-wha da bir telefon görüşmesi yaptı. İkilinin, Kuzey Kore'nin adımına "dikkatli bir şekilde karşılık verme" noktasında mutabık kaldıkları belirtildi.