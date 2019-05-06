Afganistan’da emniyet müdürlüğüne saldırı: 13 ölü, 55 yaralı

Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bir saldırganın, emniyet müdürlüğü binasının girişinde üzerine yerleştirdiği bombayı patlattığı, diğer silahlı 7 saldırganın ise binaya girerek çatışmaya başladığı belirtildi.
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Saldırıda 13 polisin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 35 polis ile 20 sivilin yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, saatler süren çatışma sonucu 7 saldırganın etkisiz hale getirildiği vurgulandı.
Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.
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