Güney Çin Denizi'nde gerilim: ABD savaş gemileri Çin karasularına yaklaştı

Washington ve Pekin hattında Güney Çin Denizi gerilimi yeniden tırmanıyor. ABD donamasına ait iki savaş gemisi ihtilaflı bölgeye yaklaştı. Çin ise ABD'nin mevcut hamlesini 'Provokasyon' olarak nitelendirdi.

İki Amerikan destroyerinin Spratly adalarının 12 deniz mili yakınına geldiği belirtiliyor.

Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı bölgede 2018'in ekim ayında Amerikan ve Çin gemileri karşı karşıya gelmiş, artan gerilim nedeniyle dönemin ABD Savunma Bakanı James Mattis'ın Pekin ziyareti iptal edilmişti.

Live Eurasia Map ABD'nin savaş gemilerinin Güney Çin Denizi'ndeki konumu

© REUTERS / Kevin Lamarque Beyaz Saray: ABD ve Çin, nihai bir anlaşma için hazır değil

Çin Dışişleri Bakanlığı Geng Şuang, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ABD'nin söz konusu hamlesini kınayarak Çin'in egemenliğine yönelik bir hamle olduğunu söyledi ve Güney Çin Denizi'nde barışı, güvenliği ve düzeni tehlikeye attığını vurguladı. Olayı 'provokasyon' olarak tanımlayan Şuang, gemilerin derhal bölgeden uzaklaşmasını talep etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, daha önce de bölgedeki tüm petrol ve doğalgaz faaliyetlerinde münhasır hakka sahip olduğunu açıklamıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, "Tüm ilgili tarafları Çin'in egemenliğine ve yasal haklarına ciddiyetle saygı duymaya ve ikili ilişkilere ya da bölge barışına ve istikrarına zarar verecek eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz" demişti.

© AP Photo / Andy Wong Çin Dışişleri Sözcüsü Geng Shuang

Son dönemde artan gerilimin ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarına yeni bir boyut getirdiği ifade ediliyor. ABD Başkanı Trump da son olarak Çin ürünlerine yeni ek vergi getirme kararı almıştı.