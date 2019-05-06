Güney Çin Denizi'nde gerilim: ABD savaş gemileri Çin karasularına yaklaştı

İki Amerikan destroyerinin Spratly adalarının 12 deniz mili yakınına geldiği belirtiliyor.
Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı bölgede 2018'in ekim ayında Amerikan ve Çin gemileri karşı karşıya gelmiş, artan gerilim nedeniyle dönemin ABD Savunma Bakanı James Mattis'ın Pekin ziyareti iptal edilmişti.
Çin Dışişleri Bakanlığı, daha önce de bölgedeki tüm petrol ve doğalgaz faaliyetlerinde münhasır hakka sahip olduğunu açıklamıştı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, "Tüm ilgili tarafları Çin'in egemenliğine ve yasal haklarına ciddiyetle saygı duymaya ve ikili ilişkilere ya da bölge barışına ve istikrarına zarar verecek eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz" demişti.
Son dönemde artan gerilimin ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarına yeni bir boyut getirdiği ifade ediliyor. ABD Başkanı Trump da son olarak Çin ürünlerine yeni ek vergi getirme kararı almıştı.
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