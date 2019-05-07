Avustralya’da gündem bu kez ‘Yumurta Kadın’: Başbakan'a yumurta attı

Avustralya’da bu kez 24 yaşındaki genç bir kadın Başbakan Scott Morrison’a yönelik yumurtalı bir protesto gerçekleştirdi.

Avustralya’da 18 Mayıs 2019’da gerçekleştirilecek seçim çalışmaları kapsamında Yeni Güney Galler eyaletinin Albury kentinde, Ülke Kadınlar Birliği (CWA) tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Başbakan Morrison yumurtalı protestoyla karşılaştı.

WATCH: This is the moment a young protester attempted to egg the Prime Minister. #9News pic.twitter.com/K84U72KK6v — Nine News Queensland (@9NewsQueensland) 7 Mayıs 2019

​YUMURTA KIRILMADI

Adı Amber Holt olarak açıklanan 24 yaşındaki kadın yumurtayı, basın mensuplarına açıklamada bulunan Scott Morrison’un kafasına attı. Ancak Morrison’ın başının arkasına isabet eden yumurta kırılmadı.

Olayın ardından Amber Holt korumalar tarafından salondan çıkartıldı ve polis tarafından gözaltına alındı.

PHOTOS: #egggirl protestor removed from NSW State CWA conference in #Albury this morning after throwing an egg at the PM, CWA member Margaret was knocked to the ground but was helped up by the PM still with a smile 📷 @bordermail #auspol #auspol2019 pic.twitter.com/GM9M1416P0 — Mark Jesser (@MarkJesser) 7 Mayıs 2019

​Morrison’a bir şey olmazken olay esnasında yaşanan kargaşada yaşlı bir kadın yere düştü. Başbakanın kadını yerden kaldırarak, iyi olup olmadığını sorduğu görüldü.

© AP Photo / AP photo 'Yumurta Çocuk' sessizliğini bozdu: Yaptığım doğru değil ama o yumurta insanları birleştirdi

Eylemi ‘korkakça’ diye nitelendiren Scott Morrison, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Albury’de bugünkü olay hakkındaki endişem, yere yığılan yaşlı kadın içindi. Ona yardım ettim ve sarıldım” dedi.

MÜLTECİ POLİTİKALARINI PROTESTO ETTİ

Morrison, “çiftlikleri işgal eden aptallar’ ve ‘militan birlikçiler’ diyerek son dönemlerde ülkede artan vegan protestolara işaret etse de Amber Holt, hükümetin Manus Adaları’nda tutulan mültecilere yönelik politikalarını protesto ettiğini belirtti. Holt, “Morrison bunu hak etti” dedi.

Holt, yere düşen kadına zarar vermek istemediğini de belirtti. Polise ifade veren Holt, saldırı ve ‘marihuana bulundurmakla’ suçlandı. Holt, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bir anda sosyal medyanın gündemine oturan Holt, 'yumurta kadın' olarak anılmaya başladı.

MUHALEFET DE TEPKİ GÖSTERDİ

© AP Photo / AP photo Soruşturma bitti: 'Yumurta Çocuk' da senatör de resmen suçlanmadı

Ana muhalefet lideri Bill Shorten da Scott Morrison'a yapılan protestoyu "korkunç ve utanç verici bir davranış" olarak yorumladı. Shorten, "İnsanların barışçıl protesto gösterileri yapmasına izin verilir, ancak şiddete yaklaşan her şey kabul edilemez” dedi.

‘YUMURTA ÇOCUK’, IRKÇILIĞA KARŞI SEMBOL OLMUŞTU

Daha önce de 17 yaşındaki Will Connolly, Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının nedeninin "Müslümanların ülkeye göçü" olduğunu söyleyen Senatör Fraser Anning'in kafasında yumurta kırmıştı.

'Egg Boy' (Yumurta Çocuk) olarak adlandırılmaya başlayan Connolly, ırkçılığa karşı mücadelenin sembolü haline gelmişti.