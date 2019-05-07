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11:55 07 Mayıs 2019
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    Avustralya’da gündem bu kez ‘Yumurta Kadın’: Başbakan'a yumurta attı

    © AP Photo / Mick Tsikas
    Asya & Pasifik
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    Avustralya’da bu kez 24 yaşındaki genç bir kadın Başbakan Scott Morrison’a yönelik yumurtalı bir protesto gerçekleştirdi.

    Avustralya’da 18 Mayıs 2019’da gerçekleştirilecek seçim çalışmaları kapsamında Yeni Güney Galler eyaletinin Albury kentinde, Ülke Kadınlar Birliği (CWA) tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Başbakan Morrison yumurtalı protestoyla karşılaştı.

    YUMURTA KIRILMADI

    Adı Amber Holt olarak açıklanan 24 yaşındaki kadın yumurtayı, basın mensuplarına açıklamada bulunan Scott Morrison’un kafasına attı. Ancak Morrison’ın başının arkasına isabet eden yumurta kırılmadı.

    Olayın ardından Amber Holt korumalar tarafından salondan çıkartıldı ve polis tarafından gözaltına alındı.

    ​Morrison’a bir şey olmazken olay esnasında yaşanan kargaşada yaşlı bir kadın yere düştü. Başbakanın kadını yerden kaldırarak, iyi olup olmadığını sorduğu görüldü.

    a teenager breaks an egg on the head of Australian Senator Fraser Anning
    © AP Photo / AP photo
    'Yumurta Çocuk' sessizliğini bozdu: Yaptığım doğru değil ama o yumurta insanları birleştirdi
    Eylemi ‘korkakça’ diye nitelendiren Scott Morrison, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Albury’de bugünkü olay hakkındaki endişem, yere yığılan yaşlı kadın içindi. Ona yardım ettim ve sarıldım” dedi.

    MÜLTECİ POLİTİKALARINI PROTESTO ETTİ

    Morrison, “çiftlikleri işgal eden aptallar’ ve ‘militan birlikçiler’ diyerek son dönemlerde ülkede artan vegan protestolara işaret etse de Amber Holt, hükümetin Manus Adaları’nda tutulan mültecilere yönelik politikalarını protesto ettiğini belirtti. Holt, “Morrison bunu hak etti” dedi.

    Holt, yere düşen kadına zarar vermek istemediğini de belirtti. Polise ifade veren Holt, saldırı ve ‘marihuana bulundurmakla’ suçlandı. Holt, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bir anda sosyal medyanın gündemine oturan Holt, 'yumurta kadın' olarak anılmaya başladı.

    MUHALEFET DE TEPKİ GÖSTERDİ

    a teenager breaks an egg on the head of Australian Senator Fraser Anning
    © AP Photo / AP photo
    Soruşturma bitti: 'Yumurta Çocuk' da senatör de resmen suçlanmadı
    Ana muhalefet lideri Bill Shorten da Scott Morrison'a yapılan protestoyu "korkunç ve utanç verici bir davranış" olarak yorumladı. Shorten, "İnsanların barışçıl protesto gösterileri yapmasına izin verilir, ancak şiddete yaklaşan her şey kabul edilemez” dedi.

    ‘YUMURTA ÇOCUK’, IRKÇILIĞA KARŞI SEMBOL OLMUŞTU

    Daha önce de 17 yaşındaki Will Connolly, Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının nedeninin "Müslümanların ülkeye göçü" olduğunu söyleyen Senatör Fraser Anning'in kafasında yumurta kırmıştı.

    'Egg Boy' (Yumurta Çocuk) olarak adlandırılmaya başlayan Connolly, ırkçılığa karşı mücadelenin sembolü haline gelmişti.

    Etiketler:
    Will Connolly, Mülteci, Amber Holt, Saldırı, Protesto, Yumurta, Scott Morrison, Avustralya
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