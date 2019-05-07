Pasifik'e çakılan F-35 tipi savaş uçağının karakutusunda kayıt cihazı bulunmadığı ortaya çıktı

ABD'nin büyük önem verdiği ve Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri almasını engellemek için koz olarak kullandığı F-35 tipi ssavaş uçaklarıyla ilgili olumsuz bir haber daha geldi.
Bakanlık yetkilileri, karakutunun ciddi şekilde zarar gördüğünü ancak içerisinde kayıt cihazı bulunmadığını belirterek, kazanın nedenlerini gün yüzüne çıkarmanın şu anda mümkün olmadığını vurguladı.
9 Nisan'da Japonya Öz Savunma Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Misawa Hava Üssü'nde görev yapan F-35A savaş uçağının, Kuzey Pasifik Okyanusu üzerindeki eğitim uçuşu sırasında kaybolduğu belirtilmişti.
Pasifik Okyanusu üzerinde radardan kaybolan F-35 hayalet savaş uçağının Pasifik Okyanusu'na düştüğü tespit edilmişti.
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