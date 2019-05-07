ABD, Hintli temsilcilerle Taliban ile yürütülen barış sürecini ele aldı

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Yeni Delhi'de Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya geldi

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Hint yetkililerle Taliban ile yürütülen barış görüşmelerini ele aldığı bildirildi.

© AP Photo / Katar Dışişleri Bakanlığı Katar, ABD ile Taliban arasındaki görüşmeye ev sahipliği yaptı

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raveeş Kumar, Halilzad'ın Yeni Delhi'yi ziyaret ettiğini ve üst düzey yetkililerle Taliban ile yürütülen Doha diyaloğu konusunu ele aldığını söyledi.

Kumar, Hindistan'ın gelecek günlerde kilit öneme sahip ortaklarla çalışacağını da sözlerine ekledi.

Halilzad'ın Yeni Delhi'de Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya geldiği belirtildi.

ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği de Halilzad'ın Hint yetkililerle barış çabalarında ortaya çıkan uluslararası uzlaşıyı görüştüğünü bildirdi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisinin, Afganistan'ın terör saldırılarına zemin olarak kullanılmasının önlenmesi, bölgesel barış ve güvenlik beklentilerinin iyileşmesi, bölgesel ticaretin artması dahil bölgeye barışın getirilmesinin faydalarına işaret ettiği kaydedildi.

Halilzad'ın temaslarında "Hindistan'ın Afganistan'ın kalkınmasına önemli katkılarda bulunduğunu" dile getirdiği de ifade edildi.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilciliği görevine Eylül 2018'de getirilen ABD'nin eski Kabil Büyükelçisi Zalmay Halilzad'ın Taliban temsilcileriyle 6'ncı görüşmesi devam ediyor.

BEŞİNCİ GÖRÜŞMEDE NELER YAŞANDI?

Katar'da geçen haftalarda yapılan ve 16 gün süren Taliban-ABD görüşmesinde, ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilmesi, Taliban'ın diğer terör örgütleriyle ilişkisini kesmesi, ateşkesin yapılması ile Taliban'ın Afgan hükümetiyle doğrudan görüşmesi konuşulmuştu.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, Taliban ile gerçekleştirdiği beşinci görüşmede, yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesi ve ülke topraklarında başka grupların tehdit oluşturmaması konularında uzlaşma sağlandığını açıklamıştı.

Beşinci görüşmeye Taliban'ın iki numaralı ismi Molla Abdulgani Baradar da katılmıştı.

Önceki görüşmelerde Taliban heyetine, 5 dil bilen Eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Şir Muhammad Abbas Stanekzay başkanlık ediyordu.

Halilzad, Eylül 2018'den bu yana Taliban'la aleni olarak beş kez görüşme yaptı.

TALİBAN İLE BARIŞ SÜRECİ

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük bir tehdit unsuru olan Taliban, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini devam ettiriyor. Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülkede ciddi güvenlik sorunu bulunuyor.

Afganistan hükümeti, geçen yıllarda pek çok kez Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etti ve bu kapsamda Barış Konseyi kurulmasına karşın bir sonuca ulaşılamadı.

Hamid Karzai'nin devlet başkanlığı döneminde, Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu. Ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosu ve bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir aydan kısa bir süre sonra kapanmış ve böylece barış müzakereleri de ertelenmişti.