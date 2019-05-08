Çöp savaşında ikinci devre: Kanada çöplerini geri almayı kabul etti, Filipinler süre verdi

Filipinler ile Kanada arasında ‘savaş tehdidine’ kadar varan çöp tartışması 'tatlıya bağlanıyor'. Kanada, çöplerini geri almayı ve tüm sevkiyat masraflarını karşılamayı kabul etti. Ancak sürecin haftalar boyunca sürebileceğini açıklaması Filipinli yetkilileri kızdırdı. Yetkililer, "15 Mayıs son gün" dedi.

© REUTERS / Ronen Zvulun Filipinler Devlet Başkanı Duterte’den, çöpünü geri almayan Kanada’ya savaş tehdidi

Filipinli yetkililerin açıklamalarını aktaran Fox News, Kanada’nın yaklaşık yedi yıl sonra çöplerini geri almayı kabul ettiğini duyurdu. Kanada, çöplerin ülkeye geri getirilmesi konusunda da tüm masrafları üstlenecek.

Filipinler ilk etapta, 69 konteyneri göndermeye hazır olduklarını açıkladı.

KANADA 'BÜROKRATİK İŞLEMLERİ' GEREKÇE GÖSTERİYOR

Filipinli yetkililer çöplerin alınması konusunda 15 Mayıs’ı son gün olarak belirlerken, Kanadalı yetkililer, gerekli evrakların ayarlanması nedeniyle taşıma işleminin ‘haftaları bulabileceğini’ açıkladı.

Filipinler Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kanada’nın ‘bürokrasiyi’ öne sürerek süreci yavaşlattığı belirtildi.

© AP Photo / Aaron Favila Filipinler Devlet Başkanı Duterte: Kanada bize çöplük gibi davranamaz

Dışişleri Bakanı Teddy Locsin Jr.ise Kanada’yı uyararak, ‘sözde diplomatik işlemlerin’ Filipinler’i durdurmayacağını vurguladı. Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin 15 Mayıs’a kadar çöplerin alınmasını beklediğini söyleyen Bakan, “Bu beklenti karşılanacak aksi takdirde…” ifadelerini kullandı.

DUTERTE: BİZ ÇÖPLÜK MÜYÜZ?

Kanada merkezli özel bir şirket, 2013-2014 yılları arasında Manila limanına toplam 2450 ton çöp taşıyan 103 konteyner bırakmıştı.

Konteynerlerin üzerinde ‘geri dönüştürülecek plastikler’ yazıyordu ancak Filipinli yetkililer tarafından yapılan inceleme sonucu çöplerin geri dönüştürülemeyeceği anlaşılmıştı. Yetkililer, kargodan sorumlu şirketin gerekli izinlere sahip olmadığını belirterek çöpün yasa dışı olduğunu açıklamıştı.

Kanada’nın çöpünü geri almamasına pek çok kez tepki gösteren Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, “Biz çöplük müyüz? Kanada ile savaş açabiliriz. Onları alaşağı da edebiliriz. Çöplerini geri vereceğim, ne olursa olsun” demişti.