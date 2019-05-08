Çöp savaşında ikinci devre: Kanada çöplerini geri almayı kabul etti, Filipinler süre verdi

Filipinler ilk etapta, 69 konteyneri göndermeye hazır olduklarını açıkladı.
KANADA 'BÜROKRATİK İŞLEMLERİ' GEREKÇE GÖSTERİYOR
Filipinli yetkililer çöplerin alınması konusunda 15 Mayıs’ı son gün olarak belirlerken, Kanadalı yetkililer, gerekli evrakların ayarlanması nedeniyle taşıma işleminin ‘haftaları bulabileceğini’ açıkladı.
Filipinler Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kanada’nın ‘bürokrasiyi’ öne sürerek süreci yavaşlattığı belirtildi.
DUTERTE: BİZ ÇÖPLÜK MÜYÜZ?
Kanada merkezli özel bir şirket, 2013-2014 yılları arasında Manila limanına toplam 2450 ton çöp taşıyan 103 konteyner bırakmıştı.
Konteynerlerin üzerinde ‘geri dönüştürülecek plastikler’ yazıyordu ancak Filipinli yetkililer tarafından yapılan inceleme sonucu çöplerin geri dönüştürülemeyeceği anlaşılmıştı. Yetkililer, kargodan sorumlu şirketin gerekli izinlere sahip olmadığını belirterek çöpün yasa dışı olduğunu açıklamıştı.
Kanada’nın çöpünü geri almamasına pek çok kez tepki gösteren Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, “Biz çöplük müyüz? Kanada ile savaş açabiliriz. Onları alaşağı da edebiliriz. Çöplerini geri vereceğim, ne olursa olsun” demişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)