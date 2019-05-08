Myanmar'da uçak kazası

Bangladeş'a ait yolcu uçağının Myanmar'da kaza yaptığı öğrenildi. Kazada pilot da dahil olmak üzere birkaç kişinin yaralandığı öğrenildi.

Bangladeş havayolu şirketi Biman'a ait yolcu uçağının, Myanmar'daki havalimanında kaza yaptığı belirtildi.

Kaza sonucunda henüz ölü veya yaralılara ilişkin net bir bilgi gelmezken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibinin geldiği görüldü.

Daily Star ise, Biman'daki kaynaklara atıfta bulunarak, yaşanan kazadan biri pilot birkaç kişinin yaralandığı bilgisini aktardı.

Biman airway plane slipped off the Yangon international airport runway adue to the heavy rain during the landing, the plane has broken into 3 pieces, other flights can not land and now traffic in the air. #myanmar pic.twitter.com/554HQz9R9e — Hnin Yadana Zaw (@hninyadanazaw) May 8, 2019

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