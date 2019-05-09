Güney Kore: Kuzey Kore füze fırlattı

Güney Kore, Kuzey Kore'nin, başkent Pyongyang'ın batısındaki bir bölgeden doğu istikametine füze atışı yaptığını duyurdu.

Seul merkezli Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ‘Kuzey Kore'nin bugün yerel saatle 16.30'da Kuzey Pyongan bölgesinden doğu istikametine füzeler fırlattığı’ belirtildi.

Açıklamada, füzelerin mahiyetinin tespit edilemediği ifade edildi.

Kuzey Kore, 4 Mayıs'ta Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru birden fazla kısa menzilli füze ateşlemişti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da tatbikatı yerinden izlemişti.

Kuzey Kore Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, füze denemelerinin 'rutin ve savunma amaçlı' olduğu belirtilmişti.