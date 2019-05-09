Güney Kore: Kuzey Kore füze fırlattı

Seul merkezli Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ‘Kuzey Kore'nin bugün yerel saatle 16.30'da Kuzey Pyongan bölgesinden doğu istikametine füzeler fırlattığı’ belirtildi.
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Açıklamada, füzelerin mahiyetinin tespit edilemediği ifade edildi.
Kuzey Kore, 4 Mayıs'ta Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru birden fazla kısa menzilli füze ateşlemişti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da tatbikatı yerinden izlemişti.
Kuzey Kore Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, füze denemelerinin 'rutin ve savunma amaçlı' olduğu belirtilmişti.
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