Butan'da hafta sonu doktor, hafta içi başbakan

Gayri Safi Milli Mutluluk ölçüm politikası ve buna koşut Mutluluk Bakanlığı olmasıyla tanınan Butan'da, Lotay Tshering, hafta içi başbakan, cumartesi günü doktor olarak hizmet veriyor.

Himalayalar'da yönetilen 750 bin nüfuslu küçük Butan Krallığı'nın 2008'de mutlak monarşiye son vermesinden beri üçüncü kez düzenlenen demokratik seçimlerde başbakan seçilen Tshering, geçen cumartesi devlet hastanesinde bir mesane ameliyatı yapmasının ardından, AFP'nin sorularını yanıtladı.

"Benim stresimi alıyor. Kimisi golf oynar, kimisi ok atar, ben de ameliyat yapmayı seviyorum. Sadece haftasonlarımı burada geçiriyorum" açıklamasını getiren 50 yaşındaki başbakan, doktor önlüğü ve sandaletleriyle hastanenin koridorlarında turlarken kimse dönüp de bakmıyor bile.

In happy Bhutan, the PM is a doctor on Saturdays pic.twitter.com/IKJJpsZYZj — Google News On (@GoogleNewsOn1) May 9, 2019

Butan, pek çok açıdan 'benzemez kimse sana' dedirtiyor. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) yerine Gayri Safi Milli Mutluluğu (GSMM) ölçen Budist krallıkta GSMM'nin temel direklerinden birini çevrenin korunması oluşturuyor.

Burası dünyanın tek karbon negatif ülkesi. Yani atmosfere karbondioksit salımı yapılmıyor. Anayasa ülke topraklarının yüzde 60'ının ormanlık olmasını zorunlu kılıyor.

Ekoturizm yapılıyor ve çeşitli şartlar altında az sayıda kabul edilen turistlerden ayrıca günde 250'şer dolar alıyor.

Başkent Thimphu'da trafik ışıkları bulunmuyor, tütün ürünleri satılması yasak.

Televizyon ve internet yasağının ancak 1999'da kalktığı Butan'da en büyük eğlence, seri üretimi yapılmadığından 'ateş suyu' kıvamında olduğu söylenebilecek ulusal içkiden içerken okçuluk yarışmaları düzenlemek.

Şer güçleri uzak tutmak için dış duvarlara fallus çizilmesi, ev süsleme sanatının en dikkat çeken unsuru.

Tüm bunlara rağmen 'Gökgürültüsü Ejderhası Ülkesi'nin de yolsuzluk, kırsalda yoksulluk, genç işsizliği ve suç örgütleri gibi sorunları var.

Bangladeş, Japonya, Avustralya ve ABD'de eğitim alıp staj yapıp çalışan Başbakan Tshering, siyasi kariyerine sadece 6 yıl önce, 2013'te başlamış.

O yılki seçimleri kaybeden Tshering, Kral Jigme Khesar Namgyel Wangchuck tarafından bir doktor ekibi kurup en ücra köylere ücretsiz tıbbi tedavi götürmekle görevlendirilmiş.

Geçen yıl başbakan seçildikten sonra perşembe sabahlarını stajyer doktorlara tavsiyelerde bulunmaya ve cumartesi günlerini hasta tedavi etmeye ayıran Tshering, pazar gününü de ailesiyle geçiriyor.

Başbakanlık ofisine gittiğinde doktor önlüğünü makam koltuğunun arkasına asan Tshering, bunun, seçim kampanyasında sağlık hizmetleriyle ilgili verdiği sözleri unutmamasını sağladığı görüşünde.

Maybe the cure to our ills is to have our politicians busy at something else... https://t.co/qIKUMsql9j — henry owaga (@halowaga) May 9, 2019

Butan'da hastalar sağlık hizmetleriyle ilgili doğrudan ödeme yapmıyorlar. Ama başbakana göre sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için yapılması gereken daha çok şey var.

Ortalama yaşam süresindeki büyük artışa, bebek ölümlerindeki düşüşe, pek çok bulaşıcı hastalığın ortadan kaldırılmasına karşın, alkolizm ve diyabet gibi yaşam tarzıyla ilgili rahatsızlıklar artışta.

Tshering "İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerine giderek daha fazla odaklanmamız gerekiyor" görüşünde.

Hastanede Tshering'in bıçağı altında 5 saat geçiren 40 yaşındaki Bumthap, mesane ameliyatının sonuçlarından memnun:

"Ülkenin en iyi doktorlarından biri kabul edilen başbakan tarafından ameliyat edildikten sonra kendimi müsterih hissediyorum."

Başbakana göre de siyaset yapmak doktorluk yapmak gibi:

"Hastanede hastaları tarayıp tedavi ediyorum. Hükümette politikaların sağlığını tarıyorum ve onları daha iyileştirmeye çalışıyorum."

"Ölene dek ve artık burada olmayı istemeyeceğim güne dek bunu yapmaya devam edeceğim... Hafta içi arabayla işe giderken çok tanıdık bir dürtü beni yokluyor, direksiyonu sıla kırıp hastaneye gitmek istiyorum."