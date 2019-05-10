© AP Photo / Ahn Young-joon Güney Kore: Kuzey Kore füze fırlattı

Haber, Güney Kore’nin Yonhap ajansı tarafından duyuruldu. Habere göre, Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Pyongyang’ın dün, uzun menzilli vuruş araçlarını denediği bir tatbikat gerçekleştirdiğini belirtti.

KCNA, ‘uzun menzilli vuruş araçlarının’ detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

KCNA'nın haberinde, "komuta merkezinde bulunan, Kuzey Kore lideri Kim'in, çeşitli uzun menzilli vuruş araçlarının tatbikatına ilişkin bir planla ilgili bilgi edindiği ve tatbikata başlama emri verdiği" bildirildi.

© AFP 2019 / KCNA VIA KNS Kuzey Kore, ‘uzun menzilli vuruş tatbikatları’ düzenlediğini duyurdu ancak araçların detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

© REUTERS / KCNA Kuzey Kore'nin füze denemesini lider Kim de izledi

​Haberde, "Savunma birimlerinin hızlı tepki verme kabiliyetini denetlemek için tasarlanan savaş düzeni alma ve vuruş tatbikatının başarısının, herhangi bir operasyonu ve muharebeyi etkin bir şekilde yerine getirmek için tamamen hazırlıklı olan birimlerin gücünü gösterdiği" kaydedildi.

Ayrıca Kim'in, ‘savunma birimlerinin vuruş kabiliyetini daha da artırmak için önemli görevler’ ortaya koyduğu vurgulandı.

GÜNEY KORE 'KISA MENZİLLİ' DEMİŞTİ

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin dün iki ‘kısa menzilli füze’ atışı yaptığını, füzelerin sırasıyla 420 ve 270 kilometre yol aldığını açıklamıştı.

Pyongyang yönetimi, 4 Mayıs'ta Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru birden fazla kısa menzilli füze ateşlemişti. Wonsan kentinde yapılan tatbikatı, Kim Jong-un'un yerinde izlediği kaydedilmişti.