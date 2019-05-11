Çin Başbakan Yardımcısı: ABD ile bir sonraki ticaret görüşmelerinin Pekin'de düzenlenmesi konusunda mutabık kaldık

Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, ABD ile ticaret görüşmelerinin bir sonraki turunun Pekin'de düzenlenmesi konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Ticaret Temsilcisi Robert Lighthize erken saatlerde ticaret görüşmelerinin ikinci günü için Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile bir araya geldi. Mnuchin, görüşmelerin yapıcı olduğunu söylese de müzakerelerin bir sonraki turu içinbir planın olmadığını dile getirdi.

Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, yaptığı açıklamada, son müzakere turunun yapıcı olduğunu kabul ederek, bir sonraki ticaret görüşmelerinin Pekin'de gerçekleşeceğini bildirdi.

Ayrıaca Liu, Çin'in ABD'nin gümrük vergisi zamlarına karşı misilleme yapmak zorunda kalacaklarını vurguladı.

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ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Twitter paylaşımında 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisinin yüzde 25'e çıkarılacağını açıklamış, "Çin, 10 aydır ABD'ye 50 milyar dolar değerindeki yüksek teknoloji ürünlerinde yüzde 25, 200 milyar dolar değerindeki diğer ürünlerinde ise yüzde 10 gümrük vergisi ödüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 1 Aralık'ta Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde bir araya gelmiş, ülkeleri arasında bir süredir devam eden ‘ticaret savaşı’nın, yeni tarifelerle büyümesini önleyecek 90 günlük ‘ateşkes’ üzerinde mutabık kalmıştı.