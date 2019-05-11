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00:44 12 Mayıs 2019
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    Afgan güvenlik güçleri - Afganistan

    Afganistan’da kadın hakları savunucusu gazeteci sokak ortasında öldürüldü: Ölüm tehditleri aldığını duyurmuştu

    © REUTERS / OMAR SOBHANI
    Asya & Pasifik
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    Afganistan’ın tanınmış televizyon habercilerinden, kadın hakları savunucusu Mena Mangal başkent Kabil’de sokak ortasında vurulup öldürüldü. Mangal’ın yakınları, gazetecinin Afganistan parlamentosunun alt kanadındaki kültür danışmanlığı görevi için ofise gitmek üzere araç beklerken motosikletli iki sladırganın ateş açması sonucu vurulup öldüğünü duyurdu.

    İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Raimi, yaptığı açıklamada Mena Mangal’ın Kabil’in 8. Bölgesi olarak bilinen yerde bugün sabah saat 07.20’de vurularak öldürüldüğünü söyledi. Kabil’deki Karte Naw yakınında olaya tanık olan esnaf, motosikletli iki kişinin kadın gazeteci Mangal araç beklerken ona yaklaştıklarını ve ateş açtıklarını anlattı.

    © AFP 2019 / WAKIL KOHSAR
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    Görgü tanıkları motosikletteki saldırganın önce insanları dağıtmak için dört el havaya ateş açtığını daha sonra da iki el Mangal’a ateş ederek onu göğsünden vurduğunu söyledi. Mangal’ın yakınları, kadın gazetecinin Afganistan’da Parlamento’nun alt kanadındaki kültür danışmanlığı görevi için ofise gitmek üzere bölgede araç beklediğini ve bu sırada vurulduğunu doğruladı.

    Bakanlık Sözcüsü Mangal’ı vuran saldırganların olayın ardından kaçtıklarını özel polisin konuyu soruşturduğunu söyledi. Kadın gazeteciye saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

    ÖLÜM TEHDİDİ ALDIĞINI DUYURMUŞTU

    Medyasope'un haberine göre ünlü gazeteci 3 Mayıs’ta Facebook hesabından kimliği belirsiz kişiler tarafından ölümle tehdit edildiğini duyurmuştu. Güçlü bir kadın olarak ölümden kokmadığını yazan Mangal, ülkesini çok sevdiğini de söylemişti. Mangal 20 yıldan fazla bir süre ülkedeki özel kanallardan biri olan Ariana’da sunuculuk yapmış, ayrıca Peştu dilinde yayın yapan Lamar Kanalı ile ülke çapında yayın yapan Shamshad TV’de çalışmıştı.

    KADIN HAKLARI VE KIZLARIN OKULA GÖNDERİLMELERİ

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    © REUTERS / Umit Bektas
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    Afganistan’daki kadın hakları ve kızların okula gönderilmeleri konusunda fikirlerin savunulduğu popüler sosyal medya hesaplarını da yöneten Mangal, 2017 yılında ise kişisel zorla evlendirilme hikayesini kaleme almış ve açtığı boşanma davası Mayıs ayı başında sonuçlanmıştı.

    ‘KADINLARIN SESSİZLİĞİ ÖLDÜRECEK'

    İnsan hakları savunucuları Mangal’ın ölüm tehditleri aldığına dair açıklamalarına rağmen devlet koruma altına alınmamış olmasına tepki gösterirken, Afgan siyaset bilimci Maro Wardak, suikast ardından özellikle kadın gazetecilerin sessiz kalmalarını eleştirdi. Mariam Wardak, Mangal’ın suikast sonucu öldürülmesi sonrasında kadın gazetecilerin kamuoyunda tepki göstermemesi üzerine Twitter paylaşımında şunları yazdı: “Sesi ve duyurabilecek platformu olan kadınların sessizliği tiksinti verici. Sadece kendi imajları ile kurumlarının ilerlemesiyle ilgili gibiler. Erkeklerimizin onur ve cesareti çoktandır zaten uykudaydı, şimdi de kadınların sessizliği kızkardeşliğimizin gücünü öldürecek”

    ​Son 20 yılda Afganistan’da kamusal alanda görev yapan polis, siyasetçi, öğretmen, öğrenci veya gazeteci- kadınlara yönelik çok sayıda saldırı ve suikast düzenlendi. Bu saldırılardan bazıları kadının kamusal yaşama katılmasını engellemek isteyenlerce, bazıları da kadınların en yakınları tarafından düzenlendi; saldırganların çoğu cezasız kaldı.

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    Etiketler:
    Kadın cinayeti, Kadın Hakları, Afganistan
    Topluluk kurallarıTartışma
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