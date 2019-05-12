Güney Kore, 2024'te askeri robotları orduda kullanmaya başlayacak

Yonhap haber ajansının Güney Kore Silah Satınalma Programları Kurumu'nun raporuna dayandırdığı habere göre Seul yönetimi temel savunma teknolojilerini geliştirme projeleri üzerinde çalışıyor.
Buna göre kurum, çeşitli hayvanların görünümüne sahip olacak askeri robotları orduya dahil etmeyi planlıyor.
Planların gerçekleşmesi halinde, Güney Kore ordusunda 2024 yılında robotlar da görev yapmaya başlayacak.
Yonhap'a konuşan Silah Satınalma Programları Kurumu'ndan bir yetkili, robotların oyunların kurallarını değiştireceğini, robot teknolojisinin savunma sanayiinde büyük değişikleri beraberinde getireceğini kaydetti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)