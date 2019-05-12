Endonezya'da uzun süren oy sayımı nedeniyle yaklaşık 500 sandık görevlisi öldü

192 milyon fazla seçmenle dünyanın en büyük tek günlük seçimini gerçekleştiren Endonezya'da çok sayıda sandık görevlisi uzun süren sayım sürecinden olumsuz etkilendi.

© REUTERS / Willy Kurniawan Dünyanın en büyük tek günlük seçiminin etkisi de büyük: Sandık görevlileri aşırı yorgunluk nedeniyle yaşamını yitirdi

Endonezya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 496 sandık görevlisi oy sayımı sırasında hayatını kaybetti.

Bakanlık, hayatını kaybeden sandık görevlilerinin çoğunun ölüm sebebinin beyin kanaması ve kalp krizi olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı Genel Sekreteri Oskar Primadi, "Sandık görevlilerinin ölmesi, beklediğimiz bir şey değildi. Bu görevin yerine getirilmesi için sandık görevlisinin sağlığının çok iyi olması gerekiyor. Ancak daha önce çeşitli hastalıkları bulunan sandık görevlilerinin bazılarında, uzun süren sayım süreci sonucunda belirtiler ortaya çıkmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Kamuoyuna konuyla ilgili spekülasyonda bulunmama çağrısı da yapan Primadi, ölümlerin doğal nedenlerden kaynaklandığını savundu.

Endonezya Merkez Seçim Kurulu, ölenlerin genelde 50-70 yaş arasında olduğunu ifade etti.

© AFP 2019 / HANDOUT ‘Mihail Gorbaçov', Endonezya seçimlerinde yarışıyor

Daha önce Sağlık Bakanlığı, 2 bin 500'den fazla sandık görevlisinin aşırı yorgunluk nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu.

Oy sayım sürecini tamamlamak için ağır bir yük altına giren sandık görevlilerinin sadece yemek için ara verdikleri belirtiliyor. Müslüman sandık görevlilerine ibadet için de izin tanınıyor.

17 bin adadan oluşan Endonezya’da sayım sürecinde lojistik sıkıntılar da yaşanıyor. Pek çok görevli uçakla, teknelerle hatta bazen yaya olarak görev yerlerine gidiyor. Görevlilerin 48 saat aralıksız çalıştığı ifade ediliyor.