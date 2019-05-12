Endonezya'da uzun süren oy sayımı nedeniyle yaklaşık 500 sandık görevlisi öldü

Bakanlık, hayatını kaybeden sandık görevlilerinin çoğunun ölüm sebebinin beyin kanaması ve kalp krizi olduğunu belirtti.
Sağlık Bakanlığı Genel Sekreteri Oskar Primadi, "Sandık görevlilerinin ölmesi, beklediğimiz bir şey değildi. Bu görevin yerine getirilmesi için sandık görevlisinin sağlığının çok iyi olması gerekiyor. Ancak daha önce çeşitli hastalıkları bulunan sandık görevlilerinin bazılarında, uzun süren sayım süreci sonucunda belirtiler ortaya çıkmaya başladı" ifadelerini kullandı.
Kamuoyuna konuyla ilgili spekülasyonda bulunmama çağrısı da yapan Primadi, ölümlerin doğal nedenlerden kaynaklandığını savundu.
Endonezya Merkez Seçim Kurulu, ölenlerin genelde 50-70 yaş arasında olduğunu ifade etti.
Oy sayım sürecini tamamlamak için ağır bir yük altına giren sandık görevlilerinin sadece yemek için ara verdikleri belirtiliyor. Müslüman sandık görevlilerine ibadet için de izin tanınıyor.
17 bin adadan oluşan Endonezya’da sayım sürecinde lojistik sıkıntılar da yaşanıyor. Pek çok görevli uçakla, teknelerle hatta bazen yaya olarak görev yerlerine gidiyor. Görevlilerin 48 saat aralıksız çalıştığı ifade ediliyor.
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