Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat, 'Teröristle aynı masaya oturmam' diyerek iftarı terk etti

"Teröristlerle aynı masaya oturmam" diyerek katıldığı iftarı terk eden Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, "Biz burada 35 milyon dolara cami yaptıralım, siz bizi teröristlerle aynı masaya oturtacaksınız. Siz buraya FETÖ terör örgütünün başını nasıl çağırırsınız?" sözleriyle Kırgız yetkilileri eleştirdi.

Yeni Şafak gazetesinde yer alan habere göre, Bişkek Müftülüğü tarafından iftar programına katılan Büyükelçi Fırat, davete FETÖ'cü Orhan İnandı'nın katıldığını gördü. Fırat bu durum üzerine, 'Teröristlerle aynı masaya oturmam' diyerek, iftarı terk etti.

Habere göre Fırat, "Biz burada 35 milyon dolara camii yaptıralım, siz bizi teröristlerle aynı masaya oturturacaksınız. Siz buraya FETÖ terör örgütünün başını nasıl çağırırsınız? Ramazan bu, Ramazan da bu yapılır mı? Ya Türkiye'yi ya da terör örgütünü seçersiniz. Benim için müftülük bitmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ile teröristi aynı yere koyuyorsunuz. Bu insan Müslüman değil. Ben şimdi Cumhurbaşkanına söyleyeceğim" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi, davet edildiği iftara 'FETÖ'cüleri de davet etmişsiniz biz size 35 milyonluk cami yaptık karşılığu bu mu" diyerek tepki göstererdi. pic.twitter.com/VpOtVxWZxF — Kaç Saat Oldu?🌍 (@kacsaatolduson) May 13, 2019

​