Çin'in yeni 'mega havalimanında' test uçuşları başladı

'Dünyanın en yoğun havalimanı' olması öngörülen Daxing Uluslararası Havalimanı'nda açılış öncesinde 4 geniş gövde uçakla test uçuşları gerçekleştirildi.

© Sputnik / Beijing Government 2019’da Pekin’de açılması planlanan dünyanın en büyük havalimanının görüntüleri 15

Havalimanında bulunan 4 pist ise 4 uçak tarafından test edildi. Denemeyi yapan uçaklar ise China Southern’den A380, Air China’dan 747-8, China Eastern’den A350-900 ve Xiamen Airlines’dan 787-9 tipi uçaklardan oluşuyor.

Xinhua'da yer alan habere göre, havalimanında 4 geniş gövde uçakla yapılan testlerde herhangi bir sorun meydana gelmediği ve testlerin plana uygun tamamlandığı belirtildi.

Test uçuşlarının görüntüleri ise Çin devlet televizyonundan yayınlandı.

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Test uçuşlarının, uçuş prosedürleri, minimum performans kriterleri, iletişim olanakları navigasyonu, meteoroloji, pistler ve havalimanı aydınlatma sistemi dahil olmak üzere havalimanındaki pek çok sistemin sorunsuz çalıştığının doğrulaması olduğu açıklandı.

Öte yandan, Ağustos ayında havalimanında bir dizi test uçuşunun daha yapılacağı bilgisi verildi.

45 milyon yolcu kapasitesiyle startı verecek olan Daxing Havalimanı’nda bu rakamın 2025 yılında 72 milyon yolcuya çıkması bekleniyor.