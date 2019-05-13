'Bulutlar radarı engelledi' diyen Hindistan Başbakanı alay konusu oldu

Hindistan Başbakanı Modi’nin, Pakistan'a düzenlenen hava saldırısı emrini 'yağmur ve bulutlar nedeniyle uçakların radarlardan kaçabileceklerine' dayanarak verdiğini söylemesi alay ve tepki konusu oldu. Modi'nin bilgisizliğiyle dalga geçenler aynı zamanda ulusal güvenliğin daha ciddi bir iş olduğunu vurguladı.

© REUTERS / Pawan Kumar Hindistan savaş uçaklarından 50 yıl sonra ilk kez Pakistan'a hava operasyonu

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin, Balakot hava saldırısında uçakların yağmurlu ve bulutlu havada Pakistan radarına yakalanmadan uçabileceğine inandığı için harekât emri verdiği yönündeki açıklaması hem alayla hem de tepkiyle karşılandı.

Muhalefetteki Ulusal Konferans Partisi lideri Ömer Abdullah, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Modi'nin modern radar sinyallerinin çalışma prensibi konusundaki bilgisizliğiyle dalga geçti.

'ULUSAL GÜVENLİK HAFİFE ALINACAK BİR KONU DEĞİL'

Abdullah, "Pakistan radarları bulutlara nüfuz edemiyormuş. Bu önemli taktik bilgi gelecekteki saldırıları planlarken kritik olacak" dedi.

Güvenlik uzmanı Ajai Şukla da, modern radar sistemlerinin bulutların arkasındakileri tespit edemeyeceğini düşünen bir yöneticileri olduğu için utanmaları gerektiğini söyledi.

Hindistan Komünist Partisi liderlerinden Sitaram Yechury ise ulusal güvenliğin hafife alınacak bir konu olmadığını vurguladı.

Yechury, "Modi'nin böylesine sorumsuz bir demeç vermesi, oldukça sakıncalı. Onun gibi biri Hindistan'ın başbakanı olarak kalmamalı" dedi.

National security is not something to be trifled with. Such an irresponsible statement from Modi is highly damaging. Somebody like this can’t remain India’s PM. https://t.co/wK992b1kuJ — Sitaram Yechury (@SitaramYechury) 11 Mayıs 2019

​‘TWEET DE BULUTLARIN ARASINDA KAYBOLDU’

Gelen tepkiler üzerine Modi’nin bu ifadelerini içeren tweetin kaldırılması da alayların önünü kesemedi. Ömer Abdullah, “Görünüşe göre tweet de bulutların arasında kayboldu” diye yazdı.

Modern radar teknolojileri gökyüzündeki cisimleri radyo dalgalarıyla, elektromanyetik olarak tespit ediyor.

Pakistani radar doesn’t penetrate clouds. This is an important piece of tactical information that will be critical when planning future air strikes. https://t.co/OBHwEJfGSW — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) 11 Mayıs 2019

​Hindistan, Cammu Keşmir eyaletinde ‘son 30 yılın en kanlı saldırısı' olarak kayıtlara geçen saldırının ardından 26 Şubat’ta 50 yıl sonra ilk kez Pakistan’da hava saldırısı düzenlemişti. Hindistan hava kuvvetlerine ait jetler sınırı geçerek, Pakistan'daki ‘terör kamplarına' bir hava operasyonu düzenlemişti.