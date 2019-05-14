Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, 11 yaşındaki çocuğun 2.5 dolarlık ejderha 'rüşvetini' reddetti

Victoria, zarfa "rüşvet" olarak da 5 Yeni Zelanda Doları (yaklaşık 2.5 ABD doları) koydu.
BBC Türkçe’de yer alan habere göre çocuğa 30 Nisan'da başbakanlık antetli bir mektupla yanıt veren Ardern, "Sevgili Victoria, fizik ve ejderhalar konusundaki önerilerin ilgilimizi çekti. Ama maalesef şu anda ejderha araştırmaları yapmıyoruz. Bu nedenle rüşvet paranı geri gönderiyorum. Telekinezi, telepati ve ejderhalar konusundaki arayışında en iyi dileklerimi iletiyorum" dedi.
Thank you, @jacindaardern, from the bottom of my heart, and that of my 8-year-old. 💕 pic.twitter.com/h8rSUWOhIX— Rachel Prozac (@rachelz) March 30, 2019
‘EJDERHALAR TAKIM ELBİSE GİYİYORLAR MI?’
Victoria'nın ablası Başbakan'ın mektubunu Reddit'te yayımladı, kardeşinin telepatiye ilgisinin Netflix'in bilimkurgu dizisi ‘Stranger Things’ten kaynaklandığını söyledi.
Geçen yıl bir kız çocuğu dünyaya getiren ve Benazir Butto'dan sonra tarihte görevdeyken doğum yapan ikinci başbakan olan 38 yaşındaki Ardern, Mart'ta da silah yasağına destek veren sekiz yaşındaki bir çocuğa mektup yollamıştı.
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