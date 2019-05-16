Kuzey Kore: Son 40 yılın en kötü kuraklığıyla karşı karşıyayız

Kuzey Kore, neredeyse son 40 yılın en kötü kuraklığıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Kore ajansı KCNA'nın haberinde, 2019'un ilk 5 ayında Kuzey Kore genelinde ortalama 54.4 milimetre yağış düştüğü ve ülkede son 40 yılın en kötü kuraklığının yaşadığı bildirildi.

⭐ In North Korea, worst drought in decades adds to food crisis ⭐ https://t.co/99tvHDGqx1 — European Union 🌐 (@EuropeUnion) May 16, 2019

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Kuraklığın, mayıs sonuna kadar devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), ay başında Kuzey Kore'de son 10 yılda olumsuz iklim koşullarına bağlı en kötü hasat dönemlerinden birinin ardından yaklaşık 10.1 milyon kişinin ciddi gıda sıkıntısı çektiğinin belirlendiğini açıklamıştı.

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Kuzey Kore'de ciddi gıda sıkıntısının aşılması için bu ülkeye insani yardım yapılmasına karşı çıkmış, "fonların, halkın refahı için kullanılmak yerine nükleer silahların ve füzelerin geliştirilmesine akıtıldığı bir ülkeye dışarıdan yardım sağlamayı zamansız bulduğunu" söylemişti.