Endonezyalı bir işçi, Malezya'dan ülkesine dönebilmek için uçağın iniş takımlarına saklanırken yakalandı

Malezya polisi, bilet parası bulamadığı için ülkesine giden uçağın iniş takımlarına saklanmaya çalışan bir Endonezya vatandaşını gözaltına aldığını duyurdu.

Malezya'nın Penang Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen olayda, bir Endonezya vatandaşı uçağın iniş takımlarına saklanmaya çalışırken yakalandı.

İsminin GR şeklinde kısaltılarak yayınlandığı Endonezyalının, Malezya'dan ülkesinin Kuzey Sumatra bölgesinin başkenti Medan'a gitmeye çalıştığı öğrenildi.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı'nın vatandaş koruma direktörü Lalu Muhammad Iqbal de, GR'nin Malezya'da gözaltına alındığını doğruladı.

GÖREVLİ TARAFINDAN FARK EDİLDİ

Iqbal, "Havalimanının güvenli bölgesine izinsiz girmekle suçlanıyor" ifadelerini kullandı ve Penang'daki Endonezya temsilciliğinden bir yetkilinin olayla ilgili gelişmeleri takip ettiğini açıkladı.

Malezya'nın Bernama Haber Ajansı tarafından aktarılan habere göre ise, 39 yaşında olduğu ve hayvan kesim fabrikasında çalıştığı öğrenilen GR, yerel saate göre sabah 10'da uçağın iniş takımlarına saklanmaya çalıştığı sırada bir görevli tarafından fark edildi.

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GR ise, yetkililere yaptığı açıklamada uçak parası olmadığı için böyle bir yönteme başvurduğunu açıkladı.

Endonezya Medan'daki havalimanı yetkilisi Bintang Hidayat ise, gerçekleşen olayı kınadı ve GR'nin kimliğinin araştırıldığını duyurdu.

Yaşanan bu olayın kendisine 2015'te yaşanan benzer bir olayı hatırlattığını söyleyen Hidayat, Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Havalimanı'nda benzer bir sızma girişiminde bulunan Mario Ambarita'nın 2009'da yürürlüğe giren Havayolu Kanunu'nun 435. ve 421. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle 5 yıl hapisle cezalandırıldığını söyledi.