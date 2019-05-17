Özbekistan'da inşa edilecek nükleer santralin yapımında Rus standartları esas alınacak

Özbekistan Nükleer Enerjisi Kurumu (Özatom) Genel Müdürü Corabek Mirzamahmudov, ülkede inşa edilecek nükleer santralin, Rusya’nın nükleer santral standartlarına göre yapılacağını açıkladı.

Mirzamahmudov, Taşkent’te düzenlenen enerji konferansında yaptığı konuşmada, ülkedeki nükleer santralin inşasına ilişkin bilgi verdi.

Nükleer santralin inşasında Rusya’nın nükleer santral inşaat standartlarının kullanılacağını söyleyen Mirzamahmudov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) uzmanları ile Özbek makamlarının bu kararı desteklediğini aktardı.

Mirzamahmudov, "Projenin hayata geçirilmesini hızlandırmak için Rusya'da yürürlükte olan norm ve standartların kullanımına karar verildi, bu yaklaşım UAEA uzmanları tarafından desteklendi." diye konuştu.

Nükleer enerji santralinin tamamen barışçıl amaçlı olduğunu belirten Mirzamahmudov, nükleer santrale ilişkin çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Yıl sonuna kadar Rus Devlet Nükleer Şirketi (Rosatom) ile nihai anlaşmanın imzalanacağını ifade eden Mirzamahmudov, Özbekistanlı 100 öğrencinin Moskova Mühendislik Fizik Enstitüsünün Taşkent şubesinde eğitim göreceğini kaydetti.

Temelinin 2020 yılında atılması beklenen nükleer santralin Rosatom tarafından 11 milyar dolara inşa edilmesi planlanıyor.

Her biri 1200 megavat kapasiteye sahip iki güç ünitesinden oluşacak santralin 2028 yılında faaliyete geçmesi öngörülüyor.