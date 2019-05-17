Asya'da ilk: Tayvan parlamentosu eşcinsel evlilikleri onayladı

Tayvan parlamentosunda yapılan oylamada üç farklı tasarı gündeme getirildi. Bunlardan bir tanesi LGBTİ örgütleri tarafından da kabul gören hükümete ait tasarı olurken, diğer ikisi muhafazakâr milletvekilleri tarafından sunuldu.

Muhafazakâr milletvekilleri tarafından sunulan ve ‘sulandırılmış’ olarak anılan tasarı, ‘evlilik’ yerine ‘eşcinsel aile ilişkisi’ veya ‘eşcinsel birliktelik’ tabirini kullanıyor.

LGBTİ ÖRGÜTLERİ HÜKÜMETİN TASARISINI DESTEKLİYOR

Hükümetin tasarısı ise, her ne kadar karşı cins evliliklerinden farklı bir düzenleme sunsa da LGBTİ örgütleri tarafından kabul görüyor. Örneğin tasarıya göre, bir Tayvan vatandaşı, eşcinsel evliliğin yasak olduğu bir ülkenin vatandaşı ile evlenemiyor.

Tasarı aynı zamanda belli sınırlandırmalar olsa da evlatlık edinme hakkını da tanıyor.

Demokratik İlerici Parti’nin (Democratic Progressive Party-DPP) çoğunlukta olduğu parlamentoda yapılan oylamada, hükümetin tasarısı 27’ye karşı 66 oyla tasarı kabul edildi.

© REUTERS / TYRONE SIU Tayvan parlamentosunun eşcinsel evliliği onaylayan tarihi kararı karşısında bazı aktivistler gözyaşlarına hâkim olamadı.

'DAHA FAZLA TAVİZ VERMEYİ KABUL ETMİYORUZ'

© AP Photo / Chiang Ying-ying İskoçya Piskoposluk Kilisesi'nden eşcinsel evliliklere izin

Evlilikte eşitliği savunan bir sivil toplum kuruluşunun baş koordinatörü olan Jennifer Lu, “Hükümetin tasarısı zaten en alt çizgimiz, daha fazla taviz vermeyi kabul etmiyoruz. Diğer iki tasarı kabul edilseydi, bir kez daha anayasal mücadele başlatacaktık” dedi.

Tasarı, Devlet Başkanı Tsai Ing-wen’in imzalamasının ardından yürürlüğe girecek. Oylamadan önce Twitter’da bir mesaj paylaşan Tsai, “Bugün tarih yazma ve ilerici değerlerin Doğu Asya toplumlarında kök saldığını dünyaya gösterme şansımız var” dedi. 2016'daki seçim yarışında evlilik eşitliği vaadi veren Tsai, "Artık dünyaya aşkın kazandığını (#LoveWins) gösterebiliriz" ifadelerini kullandı.

ANAYASA MAHKEMESİ İKİ YIL ÖNCE SÜRE TANIMIŞTI

Kararın temeli iki yıl önceye dayanıyor. 2017 yılında Anayasa Mahkemesi, geçerli medeni hukukun anayasal hakları ihlal ettiğine hükmetmiş ve eşcinsel evliliğin yasallaşmasını talep etmişti.

Mahkeme, gereken yasal değişiklikleri yapması için parlamentoya iki yıl süre tanımıştı. Bu süre 24 Mayıs’ta doluyordu.