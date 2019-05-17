'Ticaret savaşının Çin ekonomisine zararı yüzde 1 düzeyinde'

Bu değerlendirmeye göre en kötü senaryoda ticaret savaşının ekonomik büyümeye zararının beklenenden daha düşük olacağını belirten Vang, zararın ekonominin bu yılki büyümesinin yüzde 1'ine karşılık geleceğini ifade etti.
'ABD, ÇİN HALKINN KARARLILIĞINI HAFİFE ALIYOR'
Vang, ABD'nin, ticaret savaşından acı çekeceğini düşünerek Çin halkının kararlılığını hafife aldığının da altını çizdi.
Ticaret savaşı, Çin ve ABD arasında bir yılı geride bırakırken, uluslararası piyasalar geçen haftalarda gümrük vergisi misillemelerine şahit oldu.
Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı'nın Washington'da katıldığı ticaret müzakerelerinden eli boş dönmesinin akabinde ABD Başkanı Donald Trump, ticaret müzakerelerinin başarısız geçmesini gerekçe göstererek, 8 Mayıs'ta 200 milyar dolar değerinde Çin menşeili ürüne uygulanan gümrük tarifesini yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkardığını açıklamıştı.
Çin, mart ayında yaptığı meclis toplantılarında bu yılki ekonomik büyüme hedefinin yüzde 6,-6,5 civarında olacağını duyurmuştu. Pekin yönetimi bu adımla ekonomik büyüme hedefini son 30 yılın en düşük seviyesine çekmişti.
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