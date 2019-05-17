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00:34 18 Mayıs 2019
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    Fukuşima nükleer santrali

    Nükleer felaketin yaşandığı kasabaya 8 yıl sonra pirinç ekildi

    © REUTERS / Kyodo Haber Ajansı
    Asya & Pasifik
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    Japonya'da, 8 yıl önce Fukuşima nükleer felaketinin yaşandığı Okuma kasabasına pirinç ekildi.

     

    The Telegraphın haberine göre, Fukuşima Nükleer Santrali'ne ev sahipliği yapan Okuma kasabasındaki yetkililer ve yöre halkı, 1,5 dönüm tarım arazisine yapışkan ve 1'inci sınıf kalitede pirincin yanı sıra birçok mahsul ekti. 

    Fukuşima Daiiçi Nükleer Santrali
    © AFP 2019 / Kimimasa MAYAMA
    Nükleer facianın yaşandığı Fukuşima kentinde dikilen 'Güneş Çocuk' heykeli tepki çekti

    Pirinç ekimi, 2011 yılındaki deprem ve tsunaminin yol açtığı nükleer felaketten sonra artan radyasyon seviyesinden dolayı tahliye edilen ve "hayalet kasabalardan biri" olarak anılan Okuma'da, hayatın normale dönmeye başladığının göstergesi olarak değerlendiriliyor.

    Fukuşima Nükleer Santrali'ne Futaba kasabası ile ortak ev sahipliği yapan Okuma'da tahliye kararı geçen ay kaldırılmıştı. Belediye binası da bu hafta yeniden açıldı. 

    Gelecek ay, nükleer felaket nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan bölge sakinleri için yeni toplu konutların yerleşime açılması bekleniyor ve vatandaşları tekrar ekin yetiştirmeye teşvik etmek için bir el kitabı hazırlanıyor. 

    Okuma'daki hükümet yetkilileri, birkaç yıldır bir yandan küçük ölçekli zirai denemeler yürütürken, diğer yandan da ürünlerdeki radyasyon kirliliğini takip ediyordu.

    Bir zamanlar başta şeftali, üzüm, pirinç ve balık olmak üzere yüksek kaliteli gıda ürünleriyle bilinen Fukuşimalı üreticiler, 2011'deki nükleer felaketten büyük zarar görmüştü.

    Japon hükümeti, geride kalan 8 yıl boyunca bölgede yetiştirilen tüm ürünlerin, titiz bir radyasyon testinin ardından tüketilmesinde sakınca olmadığının güvencesini vermek adına birçok adım attı. 

    Nükleer felaketin hemen ardından 50 ülke, Fukuşima'nın gıda ürünlerine ithalat kısıtlaması getirmişti. 23 ülke ise halen bu ithalat kısıtlamalarını sürdürüyor.

    Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. 

    Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin on yıllar süreceği tahmin ediliyor.

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    Etiketler:
    Pirinç, Nükleer santral, Fukuşima santrali, Fukuşima, Japonya
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