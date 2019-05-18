IMF Başkanı Lagarde Özbekistan'da

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Mirziyoyev, Özbekistan ile IMF arasındaki yapıcı diyalog ve karşılıklı menfaatlere dayalı iş birliğinin sürekli olarak gelişmekte olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Mirziyoyev, halihazırda IMF’nin Özbekistan’da çağdaş deneyim ve bilimler esasında geniş kapsamlı reform ve değişimlerin planlanması ve uygulanmasında önemli ortaklardan olduğunu söyledi.
Lagarde, IMF’nin Özbekistan’da tüm alanları kapsayan reform ve değişimleri övdü, "Özbekistan’ın Orta Asya’da iyi komşuluğun pekiştirilmesi, karşılıklı güvenin arttırılması, bölgesel ticaret ve insani ilişkilerin genişletilmesine yönelik çabalarının önemini" vurguladı.
Christine Lagarde, IMF’nin Özbekistan’da verimli iş birliğinin hayata geçirilmesi ve ekonominin istikrarlı kalkınmasının sağlanmasını tüm alanlarda desteklemeyi sürdürmeye hazır olduğunu kaydetti.
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