Hindistan'daki parlamento seçimlerinin son aşaması tamamlandı

Hindistan Seçim Komisyonu, seçimin 7. ve son aşamasında, 8 eyalette yapılan seçimlerde yaklaşık 63 milyon seçmenin oy kullandığını açıkladı.
Seçimin 7. aşamasında 8 eyalette toplam 918 aday, parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'nın (Halk Meclisi) 543 sandalyesinden 59’unu belirlemek için yarıştı.
SANDIK ÇIKIŞ ANKETLERİ BJP İKTİDARINI İŞARET EDİYOR
Seçimlerin tamamlanmasının ardından yayın yasağı kaldırılan sandık çıkış anketleri Başbakan Narendra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümetinin ikinci dönemde iktidarda kalacağını gösteriyor.
Anketler, Hindistan Kongre Partisi (INC) liderliğindeki merkez sol partiler koalisyonu Birleşik İlerici İttifak’ın (UPA) ise 77 ila 164 sandalye kazanacağını tahmin ediyor.
Her iki ittifaka katılmayan, Samajwadi Partisi, Bahujan Samaj Partisi (BSP) ve Ulusal Halk Partisi’nin (UHP) ise toplamda 69 ila 125 sandalyeyle bağımsız bir blok oluşturacağı öngörülüyor.
DÜNYANIN EN UZUN SEÇİMİ
Hindistan'da dünyanın en uzun seçimi olan parlamento seçimleri 7 aşamada gerçekleştiriliyor ve seçimde yaklaşık 900 milyon kayıtlı seçmen oy kullanıyor.
Seçimin 11 Nisan'daki ilk aşamasında Lok Sabha'daki 543 sandalyenin 91'inin, 18 Nisan'daki ikinci aşamada 95'inin, 23 Nisan'daki üçüncü aşamada 117'sinin, 29 Nisan'daki dördüncü aşamada 72'sinin, 6 Mayıs'taki beşinci aşamada 51'inin ve 12 Mayıs'ta altıncı aşamada 59'unun belirlenmesi için oy kullanılmıştı.
Seçim sonuçlarının 23 Mayıs'ta açıklanması öngörülüyor.
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