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12:27 20 Mayıs 2019
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    Hindistan'daki parlamento seçimlerinin son aşaması tamamlandı

    © REUTERS / Adnan Abidi
    Asya & Pasifik
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    Hindistan'da 11 Nisan’da başlayan parlamento seçimlerinin 7. ve son aşaması için oy verme işlemi tamamlandı.

    Hindistan Seçim Komisyonu, seçimin 7. ve son aşamasında, 8 eyalette yapılan seçimlerde yaklaşık 63 milyon seçmenin oy kullandığını açıkladı.

    © AP Photo / Rajesh Kumar Singh
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    Kayıtlı 100 milyon seçmenin bulunduğu altıncı aşamada, seçime katılım oranının yüzde 62.87 olduğu belirtildi.

    Seçimin 7. aşamasında  8 eyalette toplam 918 aday, parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'nın (Halk Meclisi) 543 sandalyesinden 59’unu belirlemek için yarıştı.

    SANDIK ÇIKIŞ ANKETLERİ BJP İKTİDARINI İŞARET EDİYOR

    Seçimlerin tamamlanmasının ardından yayın yasağı kaldırılan sandık çıkış anketleri Başbakan Narendra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümetinin ikinci dönemde iktidarda kalacağını gösteriyor.

    © REUTERS / DANISH ISMAIL
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    Yerel basında yer alan haberlere göre, farklı kamuoyu araştırma şirketlerinin yaptığı sandık çıkış anketlerinde BJP liderliğindeki 13 sağ partinin oluşturduğu Ulusal Demokratik İttifak’ın (NDA), Halk Meclisi’ndeki 242 ila 365 sandalye kazanarak iktidara geleceğini gösteriyor.

    Anketler, Hindistan Kongre Partisi (INC) liderliğindeki merkez sol partiler koalisyonu Birleşik İlerici İttifak’ın (UPA) ise 77 ila 164 sandalye kazanacağını tahmin ediyor.

    Her iki ittifaka katılmayan, Samajwadi Partisi, Bahujan Samaj Partisi (BSP) ve Ulusal Halk Partisi’nin (UHP) ise toplamda 69 ila 125 sandalyeyle bağımsız bir blok oluşturacağı öngörülüyor.

    © AFP 2019 / BIJU BORO
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    Modi liderliğindeki BJP, 2014'te yapılan genel seçimlerde Halk Meclisi’ndeki 543 sandalyeden 282'sini kazanarak iktidar olmuştu. En yakın rakibi INC 44 sandalyede kalmıştı.

    DÜNYANIN EN UZUN SEÇİMİ

    Hindistan'da dünyanın en uzun seçimi olan parlamento seçimleri 7 aşamada gerçekleştiriliyor ve seçimde yaklaşık 900 milyon kayıtlı seçmen oy kullanıyor.

    Seçimin 11 Nisan'daki ilk aşamasında Lok Sabha'daki 543 sandalyenin 91'inin, 18 Nisan'daki ikinci aşamada 95'inin, 23 Nisan'daki üçüncü aşamada 117'sinin, 29 Nisan'daki dördüncü aşamada 72'sinin, 6 Mayıs'taki beşinci aşamada 51'inin ve 12 Mayıs'ta altıncı aşamada 59'unun belirlenmesi için oy kullanılmıştı.

    Seçim sonuçlarının 23 Mayıs'ta açıklanması öngörülüyor.

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    Etiketler:
    Ulusal Halk Partisi, Bahujan Samaj Partisi (BSP), Samajwadi Partisi, Birleşik İlerici İttifak, Ulusal Demokratik İttifak, Hindistan Halk Partisi (BJP), Narendra Modi, Lok Sabha, Hindistan Seçim Komisyonu, Hindistan
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