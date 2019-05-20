Tacikistan’da IŞİD’liler hapishanede isyan çıkardı: 29 mahkum, 3 gardiyan öldü

IŞİD militanları ilk olarak bıçaklarla diğer mahkumların gözlerini korkutmak için üç gardiyan ve 5 mahkumu öldürdü.
IŞİD’e yardım etmekten mahkum edilen 8 kişiyi hücrelerinden serbest bırakan militanlar daha sonra hapishanenin hastanesini ateşe verdi, bazı mahkumları rehin aldı.
GÜVENLİK GÜÇLERİ 24 MİLİTANI ÖLDÜRDÜ
1500 kişilik hapishanede düzeni sağlamak isteyen güvenlik güçleri olay sırasında 24 militanı öldürdü.
Olayda 25 kişi tutuklandı, rehineler serbest bırakıldı ve hapishanede yeniden düzen sağlandı.
Öldürülen mahkumlar arasında Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman’ın 2015’te yasakladığı Tacikistan İslami Yeniden Diriliş Partisi’nin iki üst düzey üyesi ile hükümetin devrilmesi çağrıları yapan Tacik bir rahip yer aldı.
İSYANI BAŞLATANLARDAN BİRİ IŞİD'Lİ KOMUTANIN OĞLU
Kasım 2018’de de Hucend kentinde IŞİD tarafından isyan çıkartılmış, 26 kişi ölmüştü. İsyanın eski bir IŞİD üyesinin toplu kaçış için başlatıldığı belirtilmişti.
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