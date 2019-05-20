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    IŞİD bayrağı

    Tacikistan’da IŞİD’liler hapishanede isyan çıkardı: 29 mahkum, 3 gardiyan öldü

    © AFP 2019 / DELIL SOULEIMAN
    Asya & Pasifik
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    Tacikistan’ın Vahdat kentinde bir hapishanede çıkan isyanda 3 gardiyan ve 29 mahkum hayatını kaybetti. Olayın sorumlusunun IŞİD militanları olduğu belirtildi.

    © Fotoğraf : FSB
    Moskova'da yakalanan 'IŞİD sponsoru'nun evinde bir İstanbul Kart ele geçirildi
    Tacikistan Adalet Bakanlığı’na göre, başkent Duşanbe’nin 10 kilometre doğusundaki Vahdat kentinde dün isyan çıktı.

    IŞİD militanları ilk olarak bıçaklarla diğer mahkumların gözlerini korkutmak için üç gardiyan ve 5 mahkumu öldürdü.

    IŞİD’e yardım etmekten mahkum edilen 8 kişiyi hücrelerinden serbest bırakan militanlar daha sonra hapishanenin hastanesini ateşe verdi, bazı mahkumları rehin aldı.

    GÜVENLİK GÜÇLERİ 24 MİLİTANI ÖLDÜRDÜ

    1500 kişilik hapishanede düzeni sağlamak isteyen güvenlik güçleri olay sırasında 24 militanı öldürdü.

    Olayda 25 kişi tutuklandı, rehineler serbest bırakıldı ve hapishanede yeniden düzen sağlandı.

    Öldürülen mahkumlar arasında Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman’ın 2015’te yasakladığı Tacikistan İslami Yeniden Diriliş Partisi’nin iki üst düzey üyesi ile hükümetin devrilmesi çağrıları yapan Tacik bir rahip yer aldı.

    İSYANI BAŞLATANLARDAN BİRİ IŞİD'Lİ KOMUTANIN OĞLU

    IŞİD'in Suriye'de elinde tuttuğu son köy olan Baghuz'da DSG'ye teslim olan IŞİD'liler
    © AFP 2019 / Bulent KILIC
    BM, DSG'nin elindeki IŞİD militanlarına erişim talep ediyor
    İsyanı başlatanlardan birinin 2015’te IŞİD'e katılıp örgütün 'savaş bakanı' olarak anılan ve Suriye'de öldürülen eski Tacik general Gülmurad Halimov'un 20 yaşındaki oğlu olduğu belirtildi. Bakanlık Halimov’un oğlunun isyan sırasında öldürülüp öldürülmediği yönünde bir bilgi vermedi.

    Kasım 2018’de de Hucend kentinde IŞİD tarafından isyan çıkartılmış, 26 kişi ölmüştü. İsyanın eski bir IŞİD üyesinin toplu kaçış için başlatıldığı belirtilmişti. 

    Etiketler:
    gardiyan, Saldırı, isyan, IŞİD, hapishane, Tacikistan
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