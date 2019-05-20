Tacikistan’da IŞİD’liler hapishanede isyan çıkardı: 29 mahkum, 3 gardiyan öldü

Tacikistan’ın Vahdat kentinde bir hapishanede çıkan isyanda 3 gardiyan ve 29 mahkum hayatını kaybetti. Olayın sorumlusunun IŞİD militanları olduğu belirtildi.

Tacikistan Adalet Bakanlığı’na göre, başkent Duşanbe’nin 10 kilometre doğusundaki Vahdat kentinde dün isyan çıktı.

IŞİD militanları ilk olarak bıçaklarla diğer mahkumların gözlerini korkutmak için üç gardiyan ve 5 mahkumu öldürdü.

IŞİD’e yardım etmekten mahkum edilen 8 kişiyi hücrelerinden serbest bırakan militanlar daha sonra hapishanenin hastanesini ateşe verdi, bazı mahkumları rehin aldı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ 24 MİLİTANI ÖLDÜRDÜ

1500 kişilik hapishanede düzeni sağlamak isteyen güvenlik güçleri olay sırasında 24 militanı öldürdü.

Olayda 25 kişi tutuklandı, rehineler serbest bırakıldı ve hapishanede yeniden düzen sağlandı.

Öldürülen mahkumlar arasında Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman’ın 2015’te yasakladığı Tacikistan İslami Yeniden Diriliş Partisi’nin iki üst düzey üyesi ile hükümetin devrilmesi çağrıları yapan Tacik bir rahip yer aldı.

İSYANI BAŞLATANLARDAN BİRİ IŞİD'Lİ KOMUTANIN OĞLU

© AFP 2019 / Bulent KILIC BM, DSG'nin elindeki IŞİD militanlarına erişim talep ediyor

İsyanı başlatanlardan birinin 2015’te IŞİD'e katılıp örgütün 'savaş bakanı' olarak anılan ve Suriye'de öldürülen eski Tacik general Gülmurad Halimov'un 20 yaşındaki oğlu olduğu belirtildi. Bakanlık Halimov’un oğlunun isyan sırasında öldürülüp öldürülmediği yönünde bir bilgi vermedi.

Kasım 2018’de de Hucend kentinde IŞİD tarafından isyan çıkartılmış, 26 kişi ölmüştü. İsyanın eski bir IŞİD üyesinin toplu kaçış için başlatıldığı belirtilmişti.