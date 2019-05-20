Dedektörle 1.4 kilo altın buldu

BBC'nin haberine göre, Avustralya'nın Kalgoorlie kentinde atripleks tarlalarında gezinen bir amatör, metal dedektörü sayesinde, toprağın altında 100 bin Avustralya doları (yaklaşık 419 bin TL) değerinde olan bir kilo 400 gram ağırlığında yumru şeklinde altın keşfetti.
Australian finds A$100,000 gold nugget using metal detector https://t.co/lInk8bGVkV— BBC News (World) (@BBCWorld) May 20, 2019
Avustralya'nın altın madenciliğinin dörtte üçü, Kalgoorlie'de ve civarında yapılıyor.
Ülkede Anneler Günü'nde doğa yürüyüşüne çıkan bir ailenin kızı da yerde 624 gram ağırlığında altın keseği bulmuştu.
Victoria eyaletinde yaşayan ailenin bulduğu altın keseğinin değerinin yaklaşık 35 bin Avustralya doları (150 bin TL) olduğu açıklanmıştı.
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