Endonezya'da devlet başkanlığı seçiminin galibi belli oldu

Endonezya Seçim Komisyonu (KPU), ülkede 17 Nisan’da yapılan ve iki adayın yarıştığı başkanlık seçiminde, 85 milyondan fazla oy alan Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) adayı Widodo’nun kazandığını duyurdu.

KPU, Widodo’nun rakibi ana muhalefet Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) Genel Başkanı Prabowo Subianto’nun ise yüzde 44.50’lik oranla 68 milyondan fazla oy aldığını bildirdi.

Öte yandan 16 partinin yer aldığı milletvekili seçiminde, 9 parti yüzde 4 barajını aşarak Temsilciler Meclisi’ne (DPR) girmeye hak kazanırken, PDI-P partisi yüzde 19.33 oy oranı ile birinci, muhalefetteki Gerindra Partisi de yüzde 12.57 oy oranı ile ikinci parti oldu.

© Fotoğraf : Twitter Cakarta batıyor: Endonezya başkenti taşınacak

KPU, seçim sonuçlarını açıklanması beklenen 22 Mayıs tarihinden önce açıkladı.

Öte yandan seçime hile karıştığını ve sonuçlara itiraz edeceğini açıklayan Subianto ve destekçilerinin, başta başkent Cakarta olmak üzere ülke genelinde KPU’nun resmi seçim sonuçlarını protesto etmesi bekleniyor.

Yapılması beklenen sokak gösterilerinde terör saldırısı olduğu uyarısı yapan emniyet yetkilileri de seçim kurumlarında güvenlik önlemlerinin artırıldığını bildirmişti.

Yetkililer ayrıca, gösteri yapılmaması ve halkın da toplanan kalabalıklardan uzak durması uyarısı yapmıştı.

Endonezya’da 2014 yılındaki devlet başkanlığı seçiminde de oyların yüzde 53.15’ini alan Widodo’ya karşı seçimi kaybeden Subianto’nun, seçim sonuçlarına ilişkin itirazı reddedilmişti.