Japon şirkete Fukuşima'da yabancı işçi çalıştırma uyarısı

© AP Photo / Junji Kurokawa Yabancı mavi yakalı işçileri ülkeye çağıran Japonya ilk çalışma izinlerini verdi

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Çalışma Bakanı Takumi Nemoto, santralin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi’nin (TEPCO) tasfiye işlemlerinde yabancı işçileri çalıştırmaya yönelik planını ‘dikkatle gözden geçirmesi gerektiğini’ belirtti.

Nükleer serpintiye maruz kalmanın yabancı işçiler için yaratabileceği uzun vadeli sağlık sorunlarına dikkati çeken Nemoto, "Japon işçiler için uygulanan eşdeğer veya daha gelişmiş bir güvenlik ve sağlık yönetim prosedürü oluşturulmalı" dedi.

Bakanlık ayrıca TEPCO'dan halen süren tasfiye işlemlerinde çalışan işçilerin olumsuz etkilenmemesi için bölgedeki radyasyon düzeyini düşürmesini istedi.

Tepco cautioned about employing foreign workers at Fukushima nuclear plant under new visa system https://t.co/VCTlVToF9x — The Japan Times (@japantimes) May 21, 2019

​Japonya, bir süre önce, mavi yakalı işçi ihtiyacını karşılamak üzere ülkeye yabancı işçi kabul etmek için yasa çıkarmıştı.

© Fotoğraf : DHA Japonya yabancı mavi yakalı işçilere kapılarını açmaya hazırlanıyor

TEPCO geçen ay yaptığı açıklamada, vize programı kapsamında ülkeye gelecek yabancı işçileri Fukuşima Daiçi Nükleer Santralinin tasfiyesi işlemlerinde çalıştırmayı planladığını açıklamıştı.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin on yıllar süreceği tahmin ediliyor.