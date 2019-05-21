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13:08 21 Mayıs 2019
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    Japonya - Fukuşima - deprem

    Japon şirkete Fukuşima'da yabancı işçi çalıştırma uyarısı

    © REUTERS / Toru Hanai
    Asya & Pasifik
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    Japonya'da hükümet yeni vize programı kapsamında ülkeye kabul edilen yabancı işçilerin, 2011'de yaşanan deprem felaketinde hasar gören Fukuşima Daiçi Nükleer Santrali’nin tasfiye işlemlerinde çalıştırılmasına ilişkin uyarıda bulundu.

    © AP Photo / Junji Kurokawa
    Yabancı mavi yakalı işçileri ülkeye çağıran Japonya ilk çalışma izinlerini verdi
    Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Çalışma Bakanı Takumi Nemoto, santralin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi’nin (TEPCO) tasfiye işlemlerinde yabancı işçileri çalıştırmaya yönelik planını ‘dikkatle gözden geçirmesi gerektiğini’ belirtti.

    Nükleer serpintiye maruz kalmanın yabancı işçiler için yaratabileceği uzun vadeli sağlık sorunlarına dikkati çeken Nemoto, "Japon işçiler için uygulanan eşdeğer veya daha gelişmiş bir güvenlik ve sağlık yönetim prosedürü oluşturulmalı" dedi.

    Bakanlık ayrıca TEPCO'dan halen süren tasfiye işlemlerinde çalışan işçilerin olumsuz etkilenmemesi için bölgedeki radyasyon düzeyini düşürmesini istedi.

    ​Japonya, bir süre önce, mavi yakalı işçi ihtiyacını karşılamak üzere ülkeye yabancı işçi kabul etmek için yasa çıkarmıştı.

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    © Fotoğraf : DHA
    Japonya yabancı mavi yakalı işçilere kapılarını açmaya hazırlanıyor
    TEPCO geçen ay yaptığı açıklamada, vize programı kapsamında ülkeye gelecek yabancı işçileri Fukuşima Daiçi Nükleer Santralinin tasfiyesi işlemlerinde çalıştırmayı planladığını açıklamıştı.

    Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

    Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin on yıllar süreceği tahmin ediliyor.

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    Etiketler:
    tsunami, Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi, Takumi Nemoto, Kyodo, Fukuşima Daiçi Nükleer Santrali, Fukuşima, Japonya
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