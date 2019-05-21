Yeni Zelanda saldırganı resmen 'terörizmle' suçlandı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye saldırı düzenleyerek 51 kişinin ölümüne sebep olan Brenton Tarrant resmi olarak terörizmle suçlandı.

Yeni Zelanda polisi Tarrant hakkında cinayet suçlamasına ek olarak terör eylemi suçundan ayrı bir iddianame daha hazırlandığını duyurdu.

Emniyetin Yeni Zelanda Kraliyet Hukuk Ofisi, Christchurch Kraliyet Avukatlar Bürosu ile görüşmeleri sonucunda karar alındı. Yapılan açıklamada, "Suçlama 2002 tarihli Terörizmi Önleme Yasası'nın 6A bölümündeki terör eylemi suçunu işleyen Brenton Tarrant'a karşı yapıldı" denildi.

YASA BUGÜNE KADAR MAHKEMEYE GELMEDİ

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Tarrant, terör suçlamasından hüküm giymesi halinde ömür boyu hapisle cezalandırılacak. Terörizmi Önleme Yasası mahkemede bugüne kadar kullanılmadı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch’te yaşananları ‘planlı terörist saldırı’ olarak nitelemişti.

Saldırı anını sosyal medya üzerinden canlı yayınlayan Avustralya vatandaşı 28 yaşındaki Tarrant, 51 cinayet ve 40 cinayete teşebbüsten yargılanıyor. Tarrant'ın bir sonraki duruşması 14 Haziran’da görülecek.

Tarrant’ın, yargılanması sırasında 'beyaz ırkın üstünlüğünü savunan' ifadeleri ana akım medya tarafından sınırlanacak, el işaretleri de dahil aynı minvaldeki görüntüleri ise mozaiklenerek servis edilecek.