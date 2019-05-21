Japon Dışişleri Bakanı'ndan pastırma şakası mı yoksa şifreli mesaj mı?

"Ah, pastırma, aslında ^%£$+*•!%...." diye tweetleyen Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, takipçilerini hayret içinde bırakırken şifreli şekilde çok gizli bilgi paylaşımı yaptığı spekülasyonlarına da neden oldu.

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, 513 bin kişinin takip ettiği kişisel Twitter hesabından bugün dünyaya gönderdiği mesajla kafaları karıştırdı.

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Japonca olarak "Ah, pastırma, aslında ^%£$+*•!%...." diye tweetleyen Taro Kono, takipçilerini hayret içinde bırakırken şifreli şekilde çok gizli bilgi paylaşımı mı yaptığı spekülasyonlarına da neden oldu.

Her halükarda gizemli mesajı, diplomatik toplantılarla ilgili mesajlarından kat be kat fazla retweet ve beğeni aldı.

BABA, OĞLU VE PASTIRMA

Öncesinde attığı mesajlar da pastırmayla ilgiliydi. 19 Mayıs'ta gece 03.30'da eve döndüğünde oğlunun vargücüyle pastırma diye bağırarak kendisini karşıladığını tweetleyen Japonya Dışişleri Bakanı, "Ne yapmak istiyor" diye sorarak üzerine Japonca pastırma yazılmış bir kağıt parçasının görüntüsünü paylaştı.

Ardından Kore ile diplomatik görüşmeler, BM ile temaslara dair bilgilendirmeler atan Kono, araya "Ah, pastırma, aslında ^%£$+*•!%...." tweetini sıkıştırdıktan sonra, hiçbir şey olmamış gibi Paris'teki OECD Bakanlar Konseyi'ne katılacağını duyurdu.

BAKANLIKTAN YORUM YOK

Bakandan pastırmayla ilgili başka açıklama gelmezken Japon Dışişleri yetkilileri konuyla ilgili gazetecilere yorum yapmaya yanaşmadı. Bir Dışişleri Sözcüsü AFP'ye "Kendi kişisel Twitter hesabı olduğundan biz bir şey söyleyecek konumda değiliz" dedi.

© REUTERS / Brendan McDermid Clinton’a göre ‘covfefe’ Trump’tan Ruslara ‘gizli bir mesaj’

Sosyal medyada ise spekülasyon aldı yürüdü. Bazısı Kono'nun 'gizli bir diplomatik toplantıya' ya da bu hafta Japonya'yı ziyaret edecek ABD Başkanı Donald Trump'la ticaret gerilimine dair şifreli mesaj verdiği yorumunu yaptı.

Japonya Dışişleri Bakanı'nın akıl sağlığından endişe edenler de çıktı, 'fazla çalışmaktan sinir krizi geçirdiği' ya da Tokyo'yu kasıp kavuran rüzgar-yağmur fırtınasının 'akli dengesini etkilediği' tahmininde bulunanlar oldu.

© REUTERS / Joshua Roberts ‘Covfefe’den sonra şimdi de ‘yerel süt insanlar’

Sosyal medya kullanıcılarının sır gibi çözmeye çalıştığı saçma tweetler atmanın ustası ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs 2017'de bir gece yatmadan önce "Basında sürekli olarak olumsuz yer verilmesine rağmen' demeye çalışırken İngilizce 'coverage' kelimesini 'covfefe' diye hatalı yazarak yeni bir akım başlatmıştı.

Trump, 6 saat sonra bu mesajı silip yerine "Kim 'covfefe'nin gerçek anlamını tahmin edebilecek??? Tadını çıkarın!" diye yazmıştı.