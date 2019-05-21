Japon Dışişleri Bakanı'ndan pastırma şakası mı yoksa şifreli mesaj mı?

YOĞUN İLGİ
Japonca olarak "Ah, pastırma, aslında ^%£$+*•!%...." diye tweetleyen Taro Kono, takipçilerini hayret içinde bırakırken şifreli şekilde çok gizli bilgi paylaşımı mı yaptığı spekülasyonlarına da neden oldu.
Her halükarda gizemli mesajı, diplomatik toplantılarla ilgili mesajlarından kat be kat fazla retweet ve beğeni aldı.
ああ、ベーコンは、結局、^%£$+*•!%🌀✔️✖️🎶💱— 河野太郎 (@konotarogomame) May 21, 2019
BABA, OĞLU VE PASTIRMA
Öncesinde attığı mesajlar da pastırmayla ilgiliydi. 19 Mayıs'ta gece 03.30'da eve döndüğünde oğlunun vargücüyle pastırma diye bağırarak kendisini karşıladığını tweetleyen Japonya Dışişleri Bakanı, "Ne yapmak istiyor" diye sorarak üzerine Japonca pastırma yazılmış bir kağıt parçasının görüntüsünü paylaştı.
朝の３時半に帰宅したら、愚息が全力でベーコンと叫んでいた。どうしたいんだ？ pic.twitter.com/Y5pWg8amlj— 河野太郎 (@konotarogomame) May 19, 2019
BAKANLIKTAN YORUM YOK
Bakandan pastırmayla ilgili başka açıklama gelmezken Japon Dışişleri yetkilileri konuyla ilgili gazetecilere yorum yapmaya yanaşmadı. Bir Dışişleri Sözcüsü AFP'ye "Kendi kişisel Twitter hesabı olduğundan biz bir şey söyleyecek konumda değiliz" dedi.
Sosyal medyada ise spekülasyon aldı yürüdü. Bazısı Kono'nun 'gizli bir diplomatik toplantıya' ya da bu hafta Japonya'yı ziyaret edecek ABD Başkanı Donald Trump'la ticaret gerilimine dair şifreli mesaj verdiği yorumunu yaptı.
Japonya Dışişleri Bakanı'nın akıl sağlığından endişe edenler de çıktı, 'fazla çalışmaktan sinir krizi geçirdiği' ya da Tokyo'yu kasıp kavuran rüzgar-yağmur fırtınasının 'akli dengesini etkilediği' tahmininde bulunanlar oldu.
Sosyal medya kullanıcılarının sır gibi çözmeye çalıştığı saçma tweetler atmanın ustası ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs 2017'de bir gece yatmadan önce "Basında sürekli olarak olumsuz yer verilmesine rağmen' demeye çalışırken İngilizce 'coverage' kelimesini 'covfefe' diye hatalı yazarak yeni bir akım başlatmıştı.
Trump, 6 saat sonra bu mesajı silip yerine "Kim 'covfefe'nin gerçek anlamını tahmin edebilecek??? Tadını çıkarın!" diye yazmıştı.
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