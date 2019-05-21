Kayıt
16:32 21 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Kuzey Koreli kadınlar Çin'de cinsel köleliğe zorlanıyor

    © AFP 2019 / GOH CHAI HIN
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Kore Gelecek İnisiyatifi'nin yayımladığı raporda, Kuzey Kore'den kaçan binlerce kadının Çin'de fahişeliğe, internet üzerindeki siber seks ağlarında çalışmaya zorlandığı ve evlilik için satıldığı belirtildi.

    Cezaevi, hapis, hapishane
    © AA /
    Kadınlar koğuşunda cinsel istismar skandalı
    Kuzey Kore'den kaçan binlerce kadının Çin'de cinsel köleliğe zorlandığı bildirildi.

    BBC'de yer alan habere göre, ‘Kore Gelecek İnisiyatifi’ adlı Londra merkezli sivil toplum kuruluşu, Kuzey Kore'den kaçan kadınların Çin'de uğradığı cinsel istismarı belgeleyen bir rapor yayımladı.

    Raporda, Çin'deki organize suç şebekelerinin Kuzey Kore'den kaçan veya kaçırılan yaşları 12 - 29 yaşlarındaki kadınların fahişeliğe, internet üzerindeki siber seks ağlarında çalışmaya zorlandığı ve evlilik için Çinli erkeklere satıldığı belirtildi.

    'İADE EDİLME KORKUSUYLA ADLİ MAKAMLARA BAŞVURMUYORLAR'

    ABD ordusu
    Patrick Semansky
    ABD ordusundaki cinsel saldırı olayları rekor seviyeye ulaştı
    Çin'e kaçak yollarla gelen Kuzey Koreli göçmen kadınların ülkelerine iade edilme korkusuyla adli makamlara başvurmadığı ifade edilen raporda, her yıl benzer durumdaki binlerce Kuzey Koreli kadının organize suç şebekelerinin ağına düştüğü kaydedildi.

    Raporda, kadınların çoğunun göçmen işçi nüfusunun yoğun olduğu Kuzeydoğu Çin'deki genelevlerde çalıştırıldığı, bir kısmının ise kırsal kesimlerde evlilik için satıldığı vurgulandı.

    Evlilik için satılan kadınların da kocaları tarafından köleleştirildiğine işaret edilen raporda, söz konusu kadınların şiddet ve cinsel istismara uğradığı ifade edildi.

    Siber seks ağlarının da seks ticaretinin giderek büyüyen bir parçası haline geldiğine dikkat çekilen raporda, Kuzey Koreli kadınların kamera önünde canlı yayında cinsel eylemlerde bulunmaya zorlandığı ve internet üzerindeki bu türden yayınları izleyenlerin çoğunun Güney Koreli erkekler olduğunun tahmin edildiği kaydedildi.

    Kuruluş, Çin'deki Kuzey Koreli göçmen kadınların uğradığı istismara son verecek önlemlerin alınması için uluslararası topluluğa çağrı yaptı.

    İlgili konular:

    Seks işçisi kadınlar, paralarını ödemeyen erkekleri dövdü
    Melania Trump hakkında seks işçisi iddiasında bulunanlara dava açtı
    Etiketler:
    Genelev, Kuzeydoğu Çin, Seks, Kölelik, cinsel, Kore Gelecek İnisiyatifi, Kuzey Kore, Çin, BBC
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Yarışmayı kazanan Anastasiya Popova (ortada), ikinci seçilen Yelizaveta Suturina (sağda), üçüncülük kazanan Tatyana Derbina (solda).
    Sibirya’da güzellerin yarıştığı Miss Çita 2019’dan kareler
    Karikatür
    Venezeülla'ya müdahale iddiası hatırlatılan Trump, 'ekonomik işgalden' yana olduğunu söyledi
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet