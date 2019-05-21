Çin’den Huawei’yi kara listeye alan ABD’ye: Yanıt verilecek

© REUTERS / CHINA STRINGER NETWORK ABD Huawei kararını 90 gün erteledi

Çin'in Avrupa Birliği Misyonu Başkanı Büyükelçi Zhang Ming, “Bu, yanlış bir davranış ve gerekli yanıt verilecek. Çin şirketlerinin meşru hak ve çıkarları kısıtlanıyor. Bu yüzden Çin hükümeti boş oturup beklemeyecek” diye açıkladı.

Beyaz Saray’ın attığı adımın politik olduğunu dile getiren Zhang, ABD yönetiminin idari tedbirleri suiistimal ederek şirketi engellemeye çalıştığını söyledi.

Zhang, ABD’ye nasıl yanıt verileceği yönünde hiçbir ayrıntı vermedi.