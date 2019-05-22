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    U.S. Democratic presidential candidate former Vice President Joe Biden holds a campaign stop in Des Moines, Iowa, U.S. May 1, 2019. REUTERS/Jonathan Ernst

    'Trump-Kim aşkına' laf eden Biden için Kuzey Kore ajansı, 'düşük IQ'lu salak, insanlıktan nasiplenmemiş embesil' dedi

    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    Asya & Pasifik
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın "Birbirimize aşık olduk" diye söz ederek zirvelerde buluştuğu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u hedef alan Demokrat Partili rakibine Pyongyang'dan çok sert yanıt geldi. 

    ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden
    © AP Photo / Matt Rourke
    Demokrat seçmenin tercihi Biden'dan yana
    Trump'ı, 'fayda sağlamak uğruna Kim ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi diktatörler ve zorbalarla aşırı samimi olmakla' suçlayan 2020 ABD başkanlık seçimlerinin Demokrat Partili aday adaylarından Joe Biden'a, Pyongyang 'füze' attı.

    Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, 40 yıldır siyasetin içinde bulunan ve önceki Başkan Barack Obama'nın 8 yıl boyunca yardımcılığını yapan Joe Biden hakkında 'düşük IQ'lu salak', 'insan olmanın temel niteliklerinden yoksun embesil' gibi nitelemelerde bulundu.

    KCNA'nın yorum bölümünde yayımlanan makalede, Demokrat Partili kurt siyasetçi için "Dilinden dökülenler, siyasetçi olmanın ötesinde insan olmanın bile temel niteliklerinden yoksun bir embesilin safsatalarından ibaret" görüşüne yer verildi. 

    Trump'ın Biden ve Obama ile karşılaşması
    © REUTERS / Lucy Nicholson
    Trump'ın hem alay konusu hem de korkulu rüyası: Ya 2020 başkanlık seçiminde Biden'a yenilirsem?

    Yorumda 'iktidar hırsı tarafından ele geçirilmesi sonucu gözü dönerek umursamazca saçmaladığı' ileri sürülen Biden'ın, Obama'nın bir konuşması sırasında uyuyakalması dahil meşhur gafları da sıralandı.  

    Biden'ın 'düşük IQ'lu bir salak olduğu için aday adaylığının alaylı kahkahalara yol açması yüzünden sürekli gündem olduğu' değerlendirmesi yapılırken, bu sebepten kendisinin başkan olması ihtimaline 'umut bağlamaya değmeyeceği' belirtildi. 

    Biden'ın kendisini 'en popüler başkan adayı' diye nitelemesiyle de alay edilerek "Buna kargalar güler" denildi.  

    Joe Biden
    © REUTERS / BRIAN SNYDER
    Biden başkan adaylığını açıkladı

    Kuzey Kore siyasi sisteminde ülkeye yönelik düşmanca faaliyette bulunduğu gözlemlenen ABD'li ve Güney Koreli siyasilere ağır hakaretlerle karşılık vermek bir gelenek. Kuzey Kore resmi medyası, daha önce ABD'nin ilk siyah başkanı Obama'dan 'maymun', Güney Kore'nin ilk kadın devlet başkanı Park Geun-hye'den 'fahişe' diye söz etmişti.

    Trump'ın başkanlığının ilk günlerinde Kim'le söz düellosuna girmesi, ABD ile Kuzey Kore'yi nükleer savaşın eşiğine getirmişti. O dönemde Trump Kim'i 'küçük roket adam' diye iğnelediği tweetler atarken, Kim TV'ye çıkıp Trump'a 'akli dengesi bozuk bunak ABD'li' diye hitap etmişti. İki liderin başbaşa zirvelerinin ardından ise 'aşk' ilişkisinden söz edilir oldu. 

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    Etiketler:
    Kim Jong-un, Donald Trump, Joe Biden, Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kuzey Kore, ABD
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