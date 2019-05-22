Endonezya'da seçim protestoları: 6 kişi öldü, Devlet Başkanı 'Kargaşaya izin yok' dedi

Endonezya’da devlet başkanlığı seçimlerini protesto eden göstericiler ile polis arasında çıkan çatışmalarda 6 kişi öldü, 200 kişi yaralandı. Yeniden devlet başkanı seçilen Widodo 'kargaşaya müsamaha göstermeyeceklerini' söyledi.

© REUTERS / EDGAR SU Endonezya'da başkanlık seçimi sonuçlarına itiraz edildi

Kompas gazetesinin haberine göre, başkent Cakarta’daki bazı noktalarda, başkan adayı Prabowo Subianto’nun kaybettiği başkanlık seçimi sonuçlarına itiraz eden eylemciler ile kalabalığı dağıtmak isteyen polis arasında çatışma çıktı. Polisin dağıtmak istediği göstericiler, güvenlik güçlerine molotofkokteyli ve havai fişeklerle karşılık verdi.

Cakarta Valisi Anies Baswedan, başkentte seçim sonuçlarının protesto edildiği gösteriler sırasında çıkan olaylarda bu sabah itibarıyla 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 200 kişinin yaralandığını duyurdu. Vali, en az 20 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Binlerce polisin görevlendirildiği başkentte, protestoların geniş katılımla sürmesi bekleniyor.

WIDODO: OLAYLAR KONTROL ALTINDA

Yeniden devlet başkanı seçilen Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) lideri Joko Widodo ise Cakarta’daki olayların ‘kontrol altına alındığını’ duyurdu.

Askeri liderlerin eşliğinde açıklama yapan Widodo, “Bu ülkeyi geliştirmek isteyen herkesle açlışırım ama güvenliği, demokratik süreci ve sevgili ulusumuzun birliğini bozmak isteyenlere müsamaha göstermem” dedi.

© AP Photo / Achmad Ibrahim Endonezya'da binlerce polisin görevlendirildiği başkent Cakarta'da, seçim protestoların geniş katılımla sürmesi bekleniyor.

İTİRAZI REDDEDİLDİ

© AFP 2019 / TIMUR MATAHARI Endonezya'da uzun süren oy sayımı nedeniyle yaklaşık 500 sandık görevlisi öldü

Endonezya'da 17 Nisan'da aynı gün yapılan devlet başkanlığı ve milletvekilliği seçiminin resmi sonuçlarını bugün açıklayan Seçim Komisyonu, Subianto'nun yüzde 44,50'lik oy oranına karşın oyların yüzde 55,50'sini alan mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo'nun yeniden başkan seçildiğini ilan etmişti.

Seçim Komisyonunun ilan ettiği sonuçlara hile yapıldığı iddiasıyla itiraz eden ana muhalefetteki Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) Genel Başkanı Subianto'nun bu itirazı reddedilmişti. Subianto, taraftarlarına barışçıl bir ortamda protestolar düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.