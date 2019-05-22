Yeni Zelanda'nın parlamento binasında 'bir seri tecavüzcü kol geziyor'

Meclis Başkanı, elindeki raporlardan, bir çalışanın parlamento çatısı altında en az üç tecavüz suçu işlemesine karşın istihdam edildiği sonucunu çıkardığını söyledi. Muhalefet partisinin genel başkan yardımcısı, bir suçluya yardım ve yataklık edilemeyeceğini söyleyerek polis soruşturması talep etti.

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Dünyanın öbür ucundaki barış ve huzur ülkesi olarak tanınan Yeni Zelanda, 15 Mart'ta cami katliamlarının şokunu yaşamasının ardından bu kez de parlamento binasında bir seri tecavüzcü çalıştığı şüphesiyle sarsıldı.

'ÜÇ TECAVÜZÜN FAİLİ AYNI'

Parlamentoda zorbalık ve taciz şikayetlerinin giderek yoğunlaşması üzerine hazırlanan raporla ilgili konuşan Meclis Başkanı Trevor Mallard, 'tecavüz boyutuna varan üç ciddi cinsel saldırı suçlaması' bulunduğunu duyurdu.

Bugün Radio NZ'ye mülakat veren Trevor Mallard, rapordan edindiği izlenime göre her üç olaya karışmış bir fail bulunduğunu ve zanlının büyük ihtimalle hala parlamento binasında çalıştığını söyledi.

"Ağır cinsel saldırıdan söz ediyoruz. Bu benim gözümde tecavüzdür" diyen Meclis Başkanı, "Raporu dikkatlice okuyunca adamın hala parlamento yerleşkesi içinde olduğu hissini edindim" vurgusunu yaptı.

Muhalefetteki Ulusal Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı Paula Bennett, bu açıklamaya tepki göstererek Mallard'dan sözlerine açıklık getirmesini talep etti.

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'POLİS ÇAĞIRMAK YASAL YÜKÜMLÜLÜK'

Polis çağrılıp soruşturma açılmazsa parlamentonun bir suçluya yardım ve yataklık etme durumuna düşeceğine dikkat çeken Bennett, "Bu binada pek çok kişi konuyla ilgili soruların yanıtlanmasını bekliyor" dedi.

Suçun bilinen bir faili varsa polisin olaya müdahil edilmesinin hem raporun yazarının hem de meclis başkanının yasal yükümlülüğü olduğunu belirten kadın lider, kendi çalışanlarına bildiklerini anlatırlarsa sahip çıkılacaklarına dair güvence verdiklerini aktardı.

'PARLAMENTO BİNASI KADINLAR İÇİN GÜVENLİ DEĞİL'

Bennett "Parlamento sizce kadınlar için güvenli bir yer mi" sorusunu "Bugün öyle hissettirmiyor" diye yanıtladı.

Mallard ise cinsel saldırıya uğrayanların polisin konuya dahil edilmesine hazır olmaları halinde emniyeti çağıracaklarını söyledi.

118 CİNSEL SUÇ ŞİKAYET EDİLDİ

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Başbakan Yardımcısı Winston Peters, bahsedilen seri tecavüzcünün milletvekili olduğunu sanmadıklarını belirtti.

Rapor hazırlanmasına 54 kişinin sarkıntılık, 50 kişinin cinsel taciz, 11'i hala çalışan 14 kişinin cinsel saldırı şikayetinde bulunmasının ardından karar verilmişti. Raporda milletvekilleri, çalışanlar ve medya mensupları tarafından imzalanacak parlamento içinde davranış kuralları belgesi hazırlanması gibi 85 tavsiyede bulunuldu.