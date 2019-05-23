ABD savaş gemileri Çin'e yaklaştı: Tayvan Boğazı'ndan geçtiler

ABD Donanması'na ait iki savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçtiği bildirildi. Tayvan, gemilerin geçişinde bir problem olmadığını belirtirken, Çin Dışişleri ise ABD'nin bu hamlesine sert tepki gösterdi.

© AFP 2019 / Alexander Tidd Güney Çin Denizi'nde gerilim artıyor: ABD destroyeri bölgeye giriş yaptı

Tayvan Savunma Bakanlığı, ABD'ye ait iki savaş gemisinin, dün Tayvan Boğazı'ndan geçiş yaptığını duyurdu.

Bakanlık, ABD gemilerinin Tayvan Boğazı'ndan geçme özgürlüğünün bulunduğunu ve 'alarm durumuna gerek olmadığını' belirtti.

Reuters'a açıklamalarda bulunan bir ordu sözcüsü, geçiş yapan gemilerin Preble destroyeri ve donanma petrol tankeri Walter S. Diehl'den oluştuğunu söyledi.

ABD Donanması 7. Filo Komutanı Clay Doss, söz konusu geçişle ilgili olarak "Gemilerin Tayvan Boğazı'ndan geçişi, ABD’nin özgür ve açık bir Hint-Pasifik’e olan bağlılığını göstermektedir" açıklamasında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang ise, söz konusu eylemden ötürü ABD'ye 'sert tepkilerini' ilettiklerini söyledi ve "Tayvan meselesi Çin-ABD ilişkilerindeki en hassas noktadır" ifadelerini kullandı.

GEÇEN SENE DE GEÇİŞ YAPILMIŞTI

ABD'ye ait iki savaş gemisi geçen yıl temmuz ve ekim aylarında ve geçen ay da Tayvan Boğazı'ndan geçmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın, bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.

Çin'de 1949'da Çin Komünist Partisi (ÇKP) önderliğinde gerçekleşen devrimin ardından, milliyetçi kuvvetler Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve 'milliyetçi Çin' olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı.

Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti.

ABD, 'Tek Çin' politikasıyla 1979'da Tayvan yerine Çin Halk Cumhuriyeti'ni 'Çin'i temsil eden meşru siyasi otorite' olarak tanısa da, Tayvan ile ilişkilerini de gayriresmi bir biçimde sürdürüyor.

Adanın savunmasına destek veren ABD, her yıl milyarlarca dolar değerinde silah satıyor.