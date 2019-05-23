Hindistan Başbakanı Modi'nin partisi dünyanın en uzun seçimlerinden galibiyetle çıktı

Hindistan'da bir aydan uzun süren ve dünyanın gelmiş geçmiş en büyüğü olarak nitelenen seçimlerinde, Başbakan Narendra Modi'nin Hindistan Halk Partisi (BJP) parlamento seçimlerinin galibi oldu.

© REUTERS / Adnan Abidi Hindistan'daki parlamento seçimlerinin son aşaması tamamlandı

Hindistan Seçim Komisyonu’ndan gelen ilk verilere göre BJP, parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'daki (Halk Meclisi) 542 sandalyenin 299'unu kazandı.

Seçimin kesin sonuçlarının en erken bu akşam ilan edilmesi bekleniyor.

Başbakan Modi seçim sonuçlarına ilişkin Twitter hesabında, ülke olarak birlikte güçlendikleri ve refaha ulaştıkları paylaşımında bulundu. Modi, "Hindistan yine kazandı!" dedi.

सबका साथ + सबका विकास + सबका विश्वास = विजयी भारत



Together we grow.



Together we prosper.



Together we will build a strong and inclusive India.



India wins yet again! #VijayiBharat — Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) 23 Mayıs 2019

​MODI VE BJP İÇİN REFERANDUM ANLAMINDAYDI

Parlamento seçimleri, ekonomik reformlarının sonuçları Modi ve iktidardaki BJP açısından bir referandum olma özelliği taşıyordu. Hükümet kurulabilmesi için 272 koltuğun kazanılması gerekiyor.

Hindistan'da dünyanın en uzun seçimi olan parlamento seçimleri yedi aşamada gerçekleştirildi ve seçimde yaklaşık 900 milyon kayıtlı seçmen oy kullandı.