Hindistan Başbakanı Modi'nin partisi dünyanın en uzun seçimlerinden galibiyetle çıktı

Seçimin kesin sonuçlarının en erken bu akşam ilan edilmesi bekleniyor.
Başbakan Modi seçim sonuçlarına ilişkin Twitter hesabında, ülke olarak birlikte güçlendikleri ve refaha ulaştıkları paylaşımında bulundu. Modi, "Hindistan yine kazandı!" dedi.
सबका साथ + सबका विकास + सबका विश्वास = विजयी भारत— Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) 23 Mayıs 2019
Together we grow.
Together we prosper.
Together we will build a strong and inclusive India.
India wins yet again! #VijayiBharat
MODI VE BJP İÇİN REFERANDUM ANLAMINDAYDI
Parlamento seçimleri, ekonomik reformlarının sonuçları Modi ve iktidardaki BJP açısından bir referandum olma özelliği taşıyordu. Hükümet kurulabilmesi için 272 koltuğun kazanılması gerekiyor.
Hindistan'da dünyanın en uzun seçimi olan parlamento seçimleri yedi aşamada gerçekleştirildi ve seçimde yaklaşık 900 milyon kayıtlı seçmen oy kullandı.
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