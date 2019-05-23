ABD'nin Huawei kararı sonrası Çin'de tepkiler büyüyor: 'Huawei'ye geç' kampanyası

Çinli telekomünikasyon devi Huawei'ye yönelik yaptırım ve kısıtlama hamleleri arttıkça, Çin vatandaşları arasında iPhone'a yönelik bir tepki geliştiği ve iPhone yerine Huawei telefonların kullanımının teşvik edildiği gözlemleniyor.

Çin ile ABD arasında devam eden Ticaret Savaşı ve bu kapsamda ABD'nin Çin'e yönelik uyguladığı yaptırımlar, Çinliler arasında da tepkiye yol açıyor.

ABD'li iPhone için en büyük pazarlardan biri olma özelliğini taşıyan Çin'de, Huawei'ye yönelik uygulanan yaptırım ve kısıtlama hamlelerinin ardından iPhone'a yönelik tepkiler artıyor.

South China Morning Post'un haberine göre, Çin'in en büyük solar modül üretici firmalarından birinin müdürü olan Wang Zhixin de bu tepkiye katılanlardan.

'Büyük bir iPhone hayranı olduğunu' söyleyen Wang, iPhone telefonunu Huawei ile değiştirme kararı aldı.

'DAHA GÜZEL FOTOĞRAFLAR ÇEKİYOR'

Wang, iPhone 7 model telefonunu kullanmayı bırakarak, "Huawei daha ucuz fiyata daha kaliteli ürünler sunuyor. Huawei daha hızlı ve daha güzel fotoğraflar çekiyor" ifadelerini kullandı.

Pekin'de devlete ait bir telekom şirketinde çalışan Sam Li de, iPhone marka telefonunu Huawei ile değiştirme kararını "Tüm şirket yöneticileri Huawei kullanmaya başladığında cebinizden iPhone telefonu çıkarmak bugünlerde utanç verici bir durum" diyerek açıkladı.

Öte yandan, Sam'in şirketi de çalışanlarına Huawei’ye geçişte indirim sağlamış.

Uluslararası veri araştırma şirketi International Data Corporation (IDC) kıdemli araştırma müdürü Kiranjeet Kaur da, "Çinli tüketicilerin Huawei sevgisi yasak nedeniyle artabilir" görüşünde.

Zira Apple Çin pazarında yüzde 9.1 payla beşinci sırada yer alırken, Huawei yüzde 26.4 oranıyla birinci sırada yer alıyor.

'Huawei'ye geç' sloganı ise, şimdiden Çin'in sosyal medya paylaşım platformlarında gündeme gelmiş durumda.

'HUAWEİ'YE GEÇ!' KAMPANYASI

© AP Photo / Czarek Sokolowski Huawei: Kendi işletim sistemimizi hazırlıyoruz

Çinli e-ticaret girişimcilerinden biri de, WeChat hesabından yaptığı paylaşımda "Huawei'ye geç' Bu ikiyüzlülerden nefret ediyorum" ifadelerini kullandı ve "5G çağı geldi. Huawei, Apple'dan çok daha ileri teknolojiye sahip" açıklamasında bulundu.

Çinli kullanıcılar arasında tepki yükselirken, Huawei kurucusu Ren Zhengfei ise 'daha sakin' bir tutum alıyor.

'ABD'Lİ ŞİRKETLERİ SUÇLAMAYIN'

Global Times'tan Chen Qingqing'e konuşan Ren şunları söyledi:

"Huawei'yi bu zor zamanlarda desteklemek illa Huawei telefon almanız gerektiği anlamına gelmiyor. Huawei'yi seçenlerin vatansever, Apple'ı seçenlerin vatansever olmayan bir tutumda bulunduğunu düşünmek yanlış. Popülizmi reddetmek gerekiyor. İşin politikayla bir alakası yoktur."

Ren ayrıca, 'ABD'li şirketleri suçlamamak gerektiğini' söyleyerek "Onlara müteşekkürim, Huawei'nin gelişimine çok katkıda bulundular" dedi.