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12:08 24 Mayıs 2019
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    Brunei Sultanı fahri doktorasını Oxford'a iade etti

    © REUTERS / David Gray
    Asya & Pasifik
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    Güney Asya ülkesi Brunei'nin Sultanı, ‘eşcinsel ilişkiye girenlerin taşlanarak öldürülmesine (recm)’ yönelik ceza girişimi nedeniyle tepki çekmesi sonrası Oxford Üniversitesi'nden aldığı fahri doktorayı iade etti.

    Eşcinsellere ve zinaya recm cezası getirme girişimi nedeniyle uluslararası çapta tepki çeken Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah, bu süreçte tartışmalı hale gelen fahri doktorasını Oxford Üniversitesi’ne iade etti.

    ​Gazete Duvar’da yer alan habere göre üniversiteden yeni yapılan açıklamada, Sultan’ın fahri doktorayı 6 Mayıs’ta geri verdiği duyuruldu.

    İMZA KAMPANYASI BAŞLATILMIŞTI

    © AFP 2019 / -
    Brunei, eşcinsel ilişkiye getirdiği recm cezasını erteledi
    Dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri sayılan Oxford’un, eşcinselleri recm ile cezalandırmak isteyen bir kişiye fahri doktora vermiş olması tepki çekmişti. Aralarında George Clooney ve Elton John gibi ünlülerin de bulunduğu 120 bin kişi nisan ayında, 1993 tarihli fahri doktoranın iptali için Oxford’a çağrıda bulunan bir imza kampanyasına katılmıştı.

    OXFORD: KENDİSİ KARAR VERDİ

    Oxford Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, ‘kendilerinin de doktorayı geri almayı gözden geçirdikleri bir sırada’, Sultan’ın bir mektup yazarak iade kararını açıkladığı belirtildi. Buna göre üniversite 26 Nisan günü Sultan’a bir mektup yazarak söz konusu çağrı hakkında ne düşündüğünü sordu, Sultan ise yanıtında iade kararını açıkladı.

    NE OLMUŞTU?

    Brunei Prensi Abdülmelik'in düğünü
    © REUTERS / Ahim Rani
    Brunei Sultanlığı'nda İslam hukuku yürürlüğe girdi: Eşcinsellere recm cezası uygulanacak
    Güney Asya’nın petrol zengini ülkesi Brunei, 3 Nisan günü şeriat yasalarını yürürlüğe sokarak cinsel saldırı suçlarının yanı sıra eşcinsellik ve zinayı da recm dahil çeşitli yollardan ölümle cezalandırma planı nedeniyle tepki çekti. Dünya çapında Brunei’ye ait otellerin boykot edilmesinden, bu ülkeye seyahat edilmemesine uzanan bir kampanya başlatıldı. Bazı uluslararası şirketler de çalışanlarına Sultan’a ait olan otellerde kalmama yasağı getirdi.

    Sultan ise yükselen tepkiler karşısında geri adım atarak bu kararı konusunda moratoryum ilan etti. Ancak insan hakları örgütleri, bu ertelemenin tam bir iptal anlamına gelmediğine dikkat çekiyor.

    Hassanal Bolkiah, İngiltere Kraliçesi Elizabeth’ten sonra dünyanın en uzun süredir görevde olan monarkı.

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    Etiketler:
    İngiltere, Elton John, George Clooney, recm, Fahri doktora, Gazete Duvar, Brunei, Güney Asya, eşcinsel
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