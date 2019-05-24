Brunei Sultanı fahri doktorasını Oxford'a iade etti

Eşcinsellere ve zinaya recm cezası getirme girişimi nedeniyle uluslararası çapta tepki çeken Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah, bu süreçte tartışmalı hale gelen fahri doktorasını Oxford Üniversitesi’ne iade etti.
Brunei sultan hands back Oxford degree after uproar over proposal to punish gay sex with death by stoning https://t.co/abZGDEBjjR— TIME (@TIME) May 24, 2019
Gazete Duvar’da yer alan habere göre üniversiteden yeni yapılan açıklamada, Sultan’ın fahri doktorayı 6 Mayıs’ta geri verdiği duyuruldu.
İMZA KAMPANYASI BAŞLATILMIŞTI
OXFORD: KENDİSİ KARAR VERDİ
Oxford Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, ‘kendilerinin de doktorayı geri almayı gözden geçirdikleri bir sırada’, Sultan’ın bir mektup yazarak iade kararını açıkladığı belirtildi. Buna göre üniversite 26 Nisan günü Sultan’a bir mektup yazarak söz konusu çağrı hakkında ne düşündüğünü sordu, Sultan ise yanıtında iade kararını açıkladı.
NE OLMUŞTU?
Sultan ise yükselen tepkiler karşısında geri adım atarak bu kararı konusunda moratoryum ilan etti. Ancak insan hakları örgütleri, bu ertelemenin tam bir iptal anlamına gelmediğine dikkat çekiyor.
Hassanal Bolkiah, İngiltere Kraliçesi Elizabeth’ten sonra dünyanın en uzun süredir görevde olan monarkı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)