Japonya'da iki kavun 278 bin liraya satıldı

İki kavun için rekor teklifi veren yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren Pokka Sapporo şirketi yetkilileri, kavun aromalı içeceklerin 10. yılı kutlamaları çerçevesinde böyle bir teklifte bulunduklarını belirtti.
Rekor fiyata alıcı bulan kavunların bir süre New Chitose Havalimanı'nda sergileneceği ifade edildi.
Japonya'da genellikle kantalup cinsi kavunların tanesi 220 ila 550 liraya satılıyor.
A pair of melons grown in northern Japan go for a record 5 million yen ($45,500) in the season's first auction#夕張メロン #メロン #北海道 #melon #yubari #札幌 #夕張https://t.co/uoJw2ZgWHl— Kyodo News | Japan (@kyodo_english) May 24, 2019
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